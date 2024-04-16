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Рекордные показатели Украинского Дунайского Пароходства — сколько уплатили государству

16 апреля 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Рекордные показатели Украинского Дунайского Пароходства — сколько уплатили государству
Балкер PEACE M. Фото: Александр Кубраков
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

За прошлый год чистая прибыль Украинского Дунайского Пароходства достигла рекордного показателя более чем в 700 миллионов гривен. Кроме того, значительная сумма пошла и в бюджет государства — более 140 миллионов гривен.

Об этом сообщил Гендиректор компании Дмитрий Москаленко.

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Результаты работы УДП

По данным Дмитрия Москаленко, в бюджет Украины за годы работы УДП было выделено более миллиарда гривен. В то же время и общая сумма дивидендов за прошлый год — 215,6 млн грн. Этот показатель больше всех лет существования Украинского Дунайского пароходства.

"Ничто не помешало компании вернуться на традиционные маршруты к старым клиентам, но мы возвращаемся гораздо более сильными с запасом прочности, готовыми к жесткой конкуренции", — отметил Гендиректор.

Что известно об украинском экспорте

Ранее мы писали, что объемы продукции, которая переваливается по Черному морю и через порты Дуная, увеличиваются ежедневно. Показатели украинского экспорта уверенно приближаются к довоенным.

Также мы сообщали, что за последние месяцы более 36 миллионов тонн грузов было экспортировано Украинским морским коридором, превосходящим показатели Зерновой инициативы за год ее существования.

Добавим, что Украина разрабатывает альтернативные маршруты для продолжения поставок украинских товаров в другие государства. Черное море остается главным каналом экспорта. Украина планирует и дальше развивать и использовать черноморский коридор.

Одесса
Черное море
Международный совет по зерну
Одесская область
Дунай
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Новости Одессы
экспорт
Дмитрий Москаленко
доходы
зерновой договор

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