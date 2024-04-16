Рекордні показники Українського Дунайського Пароплавствв — скільки сплатили державі

Балкер PEACE M. Фото: Олександр Кубраков

За минулий рік чистий прибуток Українського Дунайського Пароплавства сягнув рекордного показника у понад 700 мільйонів гривень. Окрім цього, значна сума пішла і в бюджет держави — понад 140 мільйонів гривень.

Про це повідомив Гендиректор компанії Дмитро Москаленко.

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Результати роботи УДП

За даними Дмитра Москаленка, у бюджет України за роки роботи УДП було виділено понад мільярду гривень. В той же час і загальна сума дивідендів за минулий рік — 215,6 млн грн. Цей показник є більшим за всі роки існування Українського Дунайського пароплавства.

"Ніщо не завадило компанії повернутись на традиційні маршрути до старих клієнтів, але ми повертаємося значно більш сильними із запасом міцності, готовими до жорсткої конкуренції", — зазначив Гендиректор.

Що відомо про український експорт

Раніше ми писали, що обсяги продукції, що перевалюється Чорним морем та через порти Дунаю, збільшуються щоденно. Показники українського експорту впевнено наближаються до довоєнних.

Також ми повідомляли, що за останні місяці понад 36 мільйонів тонн вантажів було експортовано Українським морським коридором, що перевершує показники Зернової ініціативи за її рік існування.

Додамо, що наразі Україна розробляє альтернативні маршрути задля продовження постачання українських товарів до інших держав. Чорне море залишається найголовнішим каналом експорту. Україна планує і надалі розвивати й використовувати чорноморський коридор.