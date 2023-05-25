Избегайте пробок: какие улицы в Одессе лучше объехать

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 25 мая, в Одессе проводятся профилактические работы в разных районах города. Водители предупреждают, что на дорогах города будет работать спецтехника.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Приморская,

Французский бульвар — очистка дождеприемников, промывка рукавов;

ул. С. Палия/ул. Марсельская — ремонт дождеприемников;

ул. С. Палия/ул. Марсельская — ремонт смотрового колодца с заменой литья;

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

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