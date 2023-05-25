Избегайте пробок: какие улицы в Одессе лучше объехать
Сегодня, 25 мая, в Одессе проводятся профилактические работы в разных районах города. Водители предупреждают, что на дорогах города будет работать спецтехника.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Приморская,
- Французский бульвар — очистка дождеприемников, промывка рукавов;
- ул. С. Палия/ул. Марсельская — ремонт дождеприемников;
- ул. С. Палия/ул. Марсельская — ремонт смотрового колодца с заменой литья;
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Интересно водителям
Новый модернизированный светофор появился в Приморском районе. В нем установлен бесперебойный блок питания, поэтому при отсутствии электроснабжения объект будет работать некоторое время.
В 2023 году на ремонт дорог в Одессе запланировано финансирование в размере 50 миллионов гривен. Всего планируется восстановить 22 объекта в Приморском районе.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9289, предусматривающий увеличение штрафа за переход улицы в неположенном месте вместе с ребенком до 850 гривен. Подробности читайте в материале.