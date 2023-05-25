Уникайте заторів: які вулиці в Одесі краще об'їхати

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 25 травня, в Одесі проводять профілактичні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на дорогах міста працюватиме спецтехніка.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Приморська,

Французький бульвар — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

вул. С. Палія/вул. Марсельська — ремонт дощоприймачів;

вул. С. Палія/вул. Марсельська — ремонт оглядового колодязя з заміною лиття;

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям

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