Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Уникайте заторів: які вулиці в Одесі краще об'їхати arrow

Уникайте заторів: які вулиці в Одесі краще об'їхати

25 травня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Уникайте заторів: які вулиці в Одесі краще об'їхати
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 25 травня, в Одесі проводять профілактичні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на дорогах міста працюватиме спецтехніка. 

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

Читайте також:

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  • вул. Приморська, 
  • Французький бульвар — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
  • вул. С. Палія/вул. Марсельська — ремонт дощоприймачів; 
  • вул. С. Палія/вул. Марсельська — ремонт оглядового колодязя з заміною лиття; 

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні. 

Цікаво водіям

Новий модернізований світлофор з’явився у Приморському районі міста. В ньому встановлено безперебійний блок живлення, тому за відсутності електропостачання об'єкт працюватиме деякий час.

У 2023 році на поточний ремонт доріг в Одесі заплановано фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень. Загалом планують відновити 22 об’єкти у Приморському районі.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9289, який передбачає збільшення штрафу за перехід вулиці у недозволеному місці разом із дитиною до 850 гривень. Деталі читайте в матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Вадим Столар: Вимушені переселенці пізнають столицю завдяки нашому проєкту "Знайомся: Київ!"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB