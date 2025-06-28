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Главная Одесса Внутри разбитого дома — вид квартир после удара по Одессе

Внутри разбитого дома — вид квартир после удара по Одессе

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 17:15
Разрушенные квартиры в Одессе после ракетного удара - видео
Разрушенная квартира. Фото: Геннадий Труханов/Telеrgram
Ключові моменти Разрушенные квартиры в результате удара в Одессе Сколько людей пострадало и погибло в Одессе

После ночной атаки на Одессу в 21-этажном доме вспыхнул пожар, люди оказались заблокированными в своих квартирах. Огонь охватил сразу три этажа.

Кадры разрушенных квартир в Telergram опубликовал городской голова Одессы Геннадий Труханов.

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Разрушенные квартиры в результате удара в Одессе

Эти кадры больно смотреть: обгоревшие стены, обугленная мебель, разрушенные до основания кухни и детские комнаты. Так сегодня выглядят изнутри квартиры в многоэтажке в Одессе, которую этой ночью атаковала Россия.

Вражеская ракета попала в 21-этажный жилой дом. Удар вызвал масштабный пожар — огонь охватил 7-й, 8-й и 9-й.

Сколько людей пострадало и погибло в Одессе

Спасателям удалось вытащить из огня пять человек. Среди них — маленький ребенок, которого на руках вынесли из разрушенного дома. Всего пострадали 17 человек, в том числе трое мальчиков в возрасте 3, 7 и 14 лет. Большинство из-за ранений или острой стрессовой реакции. Медики продолжают осмотр и оказывают помощь. Данные о других пострадавших уточняются.

Атака задела не только дом. Повреждены несколько объектов поблизости: хозяйственные постройки, складские помещения, заброшенная АЗС, админздание и автомобили.

Возле дома развернули оперативный штаб районной администрации. Здесь принимают заявления от жителей, консультируют по вопросам компенсаций, распределяют помощь. Коммунальные службы, волонтеры и общественные организации работают на месте, чтобы максимально быстро помочь людям, которые потеряли крышу над головой.

На месте трагедии слышен запах гари. Люди до сих пор выносят из квартир уцелевшие вещи.

Напомним, в результате атаки погибла Екатерина Борсинская, учительница и социальный педагог Михайловского лицея, и ее муж Валентин. Также мы писали, что Патрульная полиция Одессы обнародовала первые кадры с места трагедии.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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