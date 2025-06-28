Зруйновані квартири в Одесі після ракетного удару — відео

Зруйнована квартира. Фото: Геннадій Труханов/Telеrgram

Після нічної атаки на Одесу у 21-поверховому будинку спалахнула пожежа, люди опинились заблокованими у своїх квартирах. Вогонь охопив одразу три поверхи.

Кадри зруйнованих квартир у Telergram опублікував міський голова Одеси Геннадій Труханов.

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Ці кадри боляче дивитися: обгорілі стіни, обвуглені меблі, зруйновані вщент кухні та дитячі кімнати. Так сьогодні виглядають зсередини квартири у багатоповерхівці в Одесі, яку цієї ночі атакувала Росія.

Ворожа ракета влучила у 21-поверховий житловий будинок. Удар спричинив масштабну пожежу — вогонь охопив 7-й, 8-й і 9-й.

Скільки людей постраждало та загинуло в Одесі

Рятувальникам вдалося витягнути з вогню п’ятьох людей. Серед них — маленька дитина, яку на руках винесли зі зруйнованого дому. Загалом постраждали 17 осіб, у тому числі троє хлопчиків віком 3, 7 і 14 років. Більшість через поранення або гостру стресову реакцію. Медики продовжують огляд і надають допомогу. Дані про інших постраждалих уточнюються.

Атака зачепила не лише будинок. Пошкоджено кілька об’єктів поблизу: господарські споруди, складські приміщення, закинуту АЗС, адмінбудівлю та автомобілі.

Біля будинку розгорнули оперативний штаб районної адміністрації. Тут приймають заяви від мешканців, консультують з питань компенсацій, розподіляють допомогу. Комунальні служби, волонтери та громадські організації працюють на місці, аби максимально швидко допомогти людям, які втратили дах над головою.

На місці трагедії чути запах гару. Люди досі виносять з квартир уцілілі речі.

Нагадаємо, унаслідок атаки загинула Катерина Борсинська, вчителька й соціальний педагог Михайлівського ліцею, та її чоловік Валентин. Також ми писали, що патрульна поліція Одеси оприлюднила перші кадри з місця трагедії.