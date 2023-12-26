Успехи ВСУ на Черном море должны перенестись на сушу в следующем году

Подбит ракетный крейсер "Москва". Фото: росСМИ

2023 стал переломным в вопросе господства на Черном море. ЧФ РФ постепенно убегает с Крымского полуострова, системно теряя корабли. В свою очередь, Украина наоборот закрепляется и строит флот.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса рассказал военный эксперт Игорь Романенко.

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По его словам, такие действия могут перенести успехи ВСУ с Черного моря на сушу.

"Военно-морские силы вместе с СБУ сделали все возможное, чтобы продовольственный коридор работал, начиная с освобождения острова Змеиный. Вышки Бойко, уничтожены командные пункты врага, постепенная ликвидация кораблей, контроль над северо-западной частью Черного моря — такие успешные действия это пример для Сухопутных войск", — сказал Романенко.

Успехи Воздушных сил

Кроме того, успехи продолжают демонстрировать и Воздушные силы. Воины ПВО добились результата, что враг почти парализован сейчас в небе и пытается найти новые способы для ударов. Это играет на руку Силам обороны.

Напомним, 22 декабря силы ПВО на юге ликвидировали три истребителя-бомбардировщика Су-34. После чего оккупанты начали воздерживаться от активного использования управляемых авиабомб.

Также в Сочельник зенитными ракетными подразделениями уничтожены два самолета россиян. Су-34 — в Донецкой области (о котором сообщали вечером) и Су-30СМ — над акваторией Черного моря.