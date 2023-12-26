Успіхи ЗСУ на Чорному морі мають перенестися на суходіл у наступному році

Підбитий ракетний крейсер "Москва". Фото: росЗМІ

2023 рік став переломним у питанні панування на Чорному морі. ЧФ РФ поступово тікає з Кримського пів острова, системно втрачаючи кораблі. Своєю чергою Україна навпаки закріплюється та будує флот.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів військовий експерт Ігор Романенко.

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За його словами, такі дії можуть перенести успіхи ЗСУ з Чорного моря на суходіл.

"Військово-морські сили разом із СБУ зробили все можливе, щоб продовольчий коридор працював, починаючи зі звільнення острова Зміїний. Вишки Бойка, знищені командні пункти ворога, поступова ліквідація кораблів, контроль над північно-західною частиною Чорного моря — такі успішні дії це приклад для Сухопутних військ", — сказав Романенко.

Успіхи Повітряних сил

Крім того, наразі успіхи продовжують демонструвати й Повітряні сили. Воїни ППО досягли результату, що ворог майже паралізований зараз у небі та намагається знайти нові способи для ударів. Це грає на руку Силам оборони.

Нагадаємо, 22 грудня сили ППО на півдні ліквідували три винищувачі-бомбардувальники Су-34. Після чого окупанти почали утримуватися від активного використання керованих авіабомб.

Також у Святвечір зенітними ракетними підрозділами знищено два літаки росіян. Су-34 — на Донеччині (про який повідомляли увечері) та Су-30СМ — над акваторією Чорного моря.