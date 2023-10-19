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В автобусе Одесса — Кишинев разоблачили контрабандиста с церковными принадлежностями

19 октября 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В автобусе Одесса — Кишинев разоблачили контрабандиста
Изьятые украшения. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Молдове в автобусе Одесса — Кишинев обнаружили контрабандные ювелирные украшения. Мужчина из Украины вывез серебряные крестики и церковные принадлежности с целью дальнейшего сбыта.

Об этом сообщили в Таможенной службе Республики Молдова.

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Детали инцидента

45-летний мужчина ехал регулярным рейсовым автобусом Одесса — Кишинев. В ходе осмотра груза таможенники обнаружили большое количество незадекларированных религиозных и ювелирных ценностей.

Мужчина был задержан для установления обстоятельств. Товары арестованы, они подлежат конфискации. Мужчине грозит штраф.

Напомним, в пригороде Одессы обнаружили подземные хранилища, в которых хранилась контрабанда. Правоохранители обнаружили безакцизные сигареты от известных мировых марок почти на 90 миллионов гривен.

Добавим, что полицейские из города Белгород-Днестровский совместно с пограничниками провели успешную операцию по изъятию почти 5 000 пачек сигарет без марок акцизного налога. Правоохранители составили административные материалы в отношении 49-летнего правонарушителя, пытавшегося провезти контрабанду.

Также мы писали, что в Одесской области полицейские разоблачили женщин, которые занимались продажей контрабанды. Правонарушительницы сбывали сигареты и алкоголь без акцизного налога.

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