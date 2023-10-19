Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В автобусі Одеса — Кишинів викрили контрабандиста з церковними принадами arrow

В автобусі Одеса — Кишинів викрили контрабандиста з церковними принадами

19 жовтня 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В автобусі Одеса — Кишинів викрили контрабандиста
Вилучені прикраси. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Молдові в автобусі Одеса — Кишинів виявили контрабандні ювелірні прикраси. Чоловік з України вивіз срібні хрестики та церковні принади з метою подальшого збуту. 

Про це повідомили у Митній Службі Республіки Молдова. 

Читайте також:

За інформацією прикордонників, затримали горе-підприємця на КПП "Тудора".

Деталі інциденту

45-річний чоловік їхав регулярним рейсовим автобусом Одеса — Кишинів. Під час огляду вантажу митники виявили велику кількість незадекларованих релігійних та ювелірних цінностей.

Наразі чоловіка затримали для встановлення обставин. Товари заарештовано, вони підлягають конфіскації. Чоловікові загрожує штраф. 

Нагадаємо, у передмісті Одеси виявили підземні сховища, у яких зберігалася контрабанда. Правоохоронці виявили безакцизні сигарети від відомих світових марок майже на 90 мільйонів гривень.

Додамо, поліцейські з міста Білгород-Дністровський спільно з прикордонниками провели успішну операцію з вилучення майже 5 000 пачок цигарок без марок акцизного податку. Правоохоронці склали адміністративні матеріали щодо 49-річного правопорушника, який намагався провезти контрабанду.

Також ми писали, що в Одеській області поліцейські викрили жінок, які займалися продажем контрабанди. Правопорушниці збували сигарети та алкоголь без акцизного податку. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі