В автобусі Одеса — Кишинів викрили контрабандиста

Вилучені прикраси. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

У Молдові в автобусі Одеса — Кишинів виявили контрабандні ювелірні прикраси. Чоловік з України вивіз срібні хрестики та церковні принади з метою подальшого збуту.

Про це повідомили у Митній Службі Республіки Молдова.

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Деталі інциденту

45-річний чоловік їхав регулярним рейсовим автобусом Одеса — Кишинів. Під час огляду вантажу митники виявили велику кількість незадекларованих релігійних та ювелірних цінностей.

Наразі чоловіка затримали для встановлення обставин. Товари заарештовано, вони підлягають конфіскації. Чоловікові загрожує штраф.

Нагадаємо, у передмісті Одеси виявили підземні сховища, у яких зберігалася контрабанда. Правоохоронці виявили безакцизні сигарети від відомих світових марок майже на 90 мільйонів гривень.

Додамо, поліцейські з міста Білгород-Дністровський спільно з прикордонниками провели успішну операцію з вилучення майже 5 000 пачок цигарок без марок акцизного податку. Правоохоронці склали адміністративні матеріали щодо 49-річного правопорушника, який намагався провезти контрабанду.

Також ми писали, що в Одеській області поліцейські викрили жінок, які займалися продажем контрабанди. Правопорушниці збували сигарети та алкоголь без акцизного податку.