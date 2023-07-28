В Черном море увеличилось количество кораблей

Военные корабли. Фото: google

Оккупанты вывели на боевое дежурство дополнительные 5 кораблей. Впрочем, враг завел в пункты базирования все ракетоносители.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"В акватории Черного моря, несмотря на шторм, корабельная группировка врага представлена достаточно широко. Это 13 единиц. Они в основном заняты разоблачением надводной обстановки. Ракетоносителей пока на дежурстве в открытом море нет", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что россияне способны применять ракетоносители даже из бухт. Кроме того, Наталья Гуменюк отметила, что как правило после активности авиации наблюдается и активность в корабельной группировке.

Напомним, последние обстрелы Одесчины продемонстрировали, что оккупанты используют для атак ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Эти обстрелы считаются для врага достаточно успешными, поэтому россияне продолжат использовать комбинированную тактику.

Отметим, Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование уголовного производства по ночному обстрелу Одесчины. По данным следствия, оккупанты нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры, использовав ракеты типа "Калибр".

Также мы писали, что одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.