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В Чорному морі збільшилась кількість кораблів

28 липня 2023 15:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Чорному морі збільшилась кількість кораблів
Військові кораблі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Окупанти вивели на бойове чергування додаткові 5 кораблів. Втім, ворог завів до пунктів базування всі ракетоносії. 

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"В акваторії Чорного моря попри шторм, корабельне угруповання ворога представлено досить широко. Це 13 одиниць. Вони здебільшого зайняті викриттям надводної обстановки. Ракетоносіїв наразі на чергуванні у відкритому морі немає", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Речниця ОК "Південь" додала, що росіяни здатні застосовувати ракетоносії навіть з бухт. Крім того, пані Наталя зазначила, що як правило після активності авіації спостерігається й активність в корабельному угрупованні. 

Нагадаємо, останні обстріли Одещини продемонстрували, що окупанти використовують для атак ракети повітряного, наземного та морського базування. Ці обстріли вважаються для ворога достатньо успішними, тож росіяни продовжать використовувати комбіновану тактику. 

Зазначимо, Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування кримінального провадження стосовно нічного обстрілу Одещини. За даними слідства, окупанти завдали удару по об'єктах портової інфраструктури, використавши ракети типу "Калібр".

Також ми писали, що одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах, російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.

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