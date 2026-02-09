Проукраинские настроения подростков пугают власти Крыма

Молодежь на митингах в Крыму. Фото иллюстративное: Elvir Sagirman/Facebook

В аннексированном Крыму российские власти встревожены ростом проукраинских настроений среди подростков. Ситуация вызывает серьезное беспокойство в оккупационных администрациях. В ответ чиновники и силовики решили усилить контроль над молодежью. Основной акцент делают на школах и внешкольных учреждениях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Крым.Реалии.

Проукраинские настроения

В оккупационных органах власти Крыма фиксируют все более активные проявления проукраинских настроений среди подростков. Речь идет не только об интересе к украинским новостям или символике, но и о сознательных шагах молодежи. Часть подростков изучает украинский язык и общается на нем между собой, что вызывает резкую реакцию оккупационных властей.

"Крымские подростки все чаще сами ищут контакт с проукраинской средой — без какого-либо внешнего воздействия", — сообщил активист международной кампании #LiberateCrimea на условиях анонимности.

По его словам, после завершения школы некоторые выпускники выезжают на подконтрольную Украине территорию и публично рассказывают о жизни в оккупации. Такие истории становятся заметными в информационном пространстве и привлекают внимание общественности. Именно это, отмечает активист, стало одним из главных поводов для тревоги российских властей. В оккупационных структурах это расценивают как провал многолетней пропаганды.

"Это демонстрирует полный крах российской идеологической работы в школах и среди студенческой молодежи", — добавил собеседник.

По информации источников, в Крыму состоялось закрытое совещание с участием российских чиновников и силовиков. По его итогам приняли решение усилить надзор за подростками и увеличить объемы пророссийской пропаганды в образовательных учреждениях. На прошлой неделе родителям массово разослали сообщения с требованиями активнее привлекать детей в кружки, секции и так называемые "военно-патриотические клубы". В школьных чатах также начали распространять рекомендации по контролю общения и информации, которую получают дети.

