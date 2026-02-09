Відео
Головна Одеса У Криму паніка — зростає кількість антиросійських настроїв

У Криму паніка — зростає кількість антиросійських настроїв

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 10:15
Проукраїнські настрої підлітків лякають владу Криму
Молодь на мітингах в Криму. Фото ілюстративне: Elvir Sagirman/Facebook

В анексованому Криму російська влада стривожена зростанням проукраїнських настроїв серед підлітків. Ситуація викликає серйозне занепокоєння в окупаційних адміністраціях. У відповідь чиновники та силовики вирішили посилити контроль над молоддю. Основний акцент роблять на школах і позашкільних закладах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Крим.Реалії.

Читайте також:

Проукраїнські настрої

В окупаційних органах влади Криму фіксують дедалі активніші прояви проукраїнських настроїв серед підлітків. Йдеться не лише про інтерес до українських новин чи символіки, а й про свідомі кроки молоді. Частина підлітків вивчає українську мову та спілкується нею між собою, що викликає різку реакцію окупаційної влади.

"Кримські підлітки дедалі частіше самі шукають контакт із проукраїнським середовищем — без будь-якого зовнішнього впливу", — повідомив активіст міжнародної кампанії #LiberateCrimea на умовах анонімності.

За його словами, після завершення школи деякі випускники виїжджають на підконтрольну Україні територію та публічно розповідають про життя в окупації. Такі історії стають помітними в інформаційному просторі та привертають увагу громадськості. Саме це, зазначає активіст, стало одним із головних приводів для тривоги російської влади. В окупаційних структурах це розцінюють як провал багаторічної пропаганди.

"Це демонструє повний крах російської ідеологічної роботи в школах і серед студентської молоді", — додав співрозмовник.

За інформацією джерел, у Криму відбулася закрита нарада за участю російських чиновників і силовиків. За її підсумками ухвалили рішення посилити нагляд за підлітками та збільшити обсяги проросійської пропаганди в освітніх установах. Минулого тижня батькам масово розіслали повідомлення з вимогами активніше залучати дітей до гуртків, секцій і так званих "військово-патріотичних клубів". У шкільних чатах також почали поширювати рекомендації щодо контролю спілкування та інформації, яку отримують діти.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на території тимчасово окупованого Криму продовжують карати людей за слова, дописи й позицію. Їх репресують і садять за ґрати тих, хто не погоджується мовчати.

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що вимоги Росії визнати Крим російським є сигналом не Україні, а США. Він наголосив, що Київ не підтримає жодних домовленостей, які суперечать Конституції та інтересам українців.

Одеса Крим Одеська область окупанти Новини Одеси паніка
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
