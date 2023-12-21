Ситуация с медицинскими учреждениями в одесской области остается сложной – Олег Кипер

Врачи проводят операцию. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Медицинская сфера в одесской области и в городе особенно нуждается в постоянном контроле. Состояние некоторых больниц шокирует, хотя наш регион еще до войны занимал лидирующие позиции по финансовой стабильности. Сегодня, если начинаются работы по строительству или ремонту в медицинских учреждениях, сразу попадаешь в список неугодных врачей.

Об этом во время своей пресс-конференции заявил председатель ОВА Олег Кипер, передают журналисты Новини.LIVE.

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Ситуация в области лучше

По словам главы ОВА, сегодня ситуация с медицинскими учреждениями в области намного лучше, чем в самой Одессе. Так, если поехать в Овидиополь или Раздельную, где население не превышает 70 тысяч, то можно увидеть, что в больницах хватает денег, выделяемых не только на полный цикл лечения, но и на развитие учреждений.

"А вот что касается Одессы, то у меня возникает много вопросов. Сейчас происходят некоторые кадровые изменения, и я думаю, что на этом не остановимся, чтобы пошел процесс. Та же экстренка, где потратили за 9 месяцев бюджет, выделенный на год. Они ездили заправляться за 100 км, где машиной скорой помощи возили канистры вместо людей. Это уже слишком", — заявил Олег Кипер.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Теперь для того, чтобы Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф работал, его приходится дотировать за счет бюджета. Также привлекаются средства международных партнеров, благодаря которым сегодня все машины ездят на зимней резине. Что касается медикаментов, то сегодня всем необходимым бригады тоже укомплектованы.

"Сегодня без предупреждения выезжаем в пункты и проверяем — все ли есть в наличии. Но кроме медикаментов в некоторых пунктах даже окон нет, это тоже меня удивляет", — отметил глава ОВА.

Реорганизация областной экстренной медицины

В Одесском областном центре экстренной медицины продолжаются проверки после громких скандалов. Все необходимые документы переданы в правоохранительные органы, продолжается следствие. Новым главой областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф стала Светлана Изосимова.

Напомним, что в ходе проверки были обнаружены нарушения в работе центра экстренной медицинской помощи и неправильное распределение средств, выделенных НСЗУ, о которых бывший глава затруднился отчитаться. Речь идет о 700 миллионах гривен в год.