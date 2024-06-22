Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе на Крымском бульваре обнаружено тело — подробности arrow

В Одессе на Крымском бульваре обнаружено тело — подробности

22 июня 2024 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе обнаружили тело мужчины
Следователи осматривают тело. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе в парке на Крымском бульваре обнаружили тело мужчины. По предварительным признакам, он погиб от взрыва гранаты.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Детали дела

По данным правоохранителей, при осмотре места происшествия полицейские изъяли обломки, предварительно ручной гранаты. На теле умершего, которым оказался 43-летний горожан, обнаружили травмы, характерные для взрывных. Решается вопрос о внесении сведений, предварительно с примечанием "самоубийство". Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Случаи убийства в Одесской области

Напомним, в Одесской области водитель грузовика задушил женщину, выбросил ее тело в траву и поехал дальше. Убийцу разыскали и задержали, за совершенное он может сесть за решетку на 15 лет.

Также мы сообщали, что житель Одесчины смертельно ранил своего знакомого ножом во время "культурных посиделок". Обидчик вызвал полицию и скорую самостоятельно, однако от наказания его это не уберегло — ему светит более десяти лет в тюрьме.

Добавим, убийство 15-летнего юноши совершил 17-летний парень в Подольском районе Одесской области. Когда полиция проводила следственные действия по преступлению, на них набросились родственники погибшего подростка. В областной полиции заверили, что уже приступили к расследованию.

Одесса
убийство
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
тело

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту