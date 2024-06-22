В Одессе обнаружили тело мужчины

Следователи осматривают тело. Фото: Нацполиция

В Одессе в парке на Крымском бульваре обнаружили тело мужчины. По предварительным признакам, он погиб от взрыва гранаты.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

По данным правоохранителей, при осмотре места происшествия полицейские изъяли обломки, предварительно ручной гранаты. На теле умершего, которым оказался 43-летний горожан, обнаружили травмы, характерные для взрывных. Решается вопрос о внесении сведений, предварительно с примечанием "самоубийство". Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Случаи убийства в Одесской области

Напомним, в Одесской области водитель грузовика задушил женщину, выбросил ее тело в траву и поехал дальше. Убийцу разыскали и задержали, за совершенное он может сесть за решетку на 15 лет.

Также мы сообщали, что житель Одесчины смертельно ранил своего знакомого ножом во время "культурных посиделок". Обидчик вызвал полицию и скорую самостоятельно, однако от наказания его это не уберегло — ему светит более десяти лет в тюрьме.

Добавим, убийство 15-летнего юноши совершил 17-летний парень в Подольском районе Одесской области. Когда полиция проводила следственные действия по преступлению, на них набросились родственники погибшего подростка. В областной полиции заверили, что уже приступили к расследованию.