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В Одесі на Кримському бульварі виявлено тіло — подробиці

22 червня 2024 15:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі виявили тіло чоловіка
Слідчі оглядають тіло. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі у парку на Кримському бульварі виявили тіло чоловіка. За попередніми ознаками, він загинув від вибуху гранати.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи 

За даними правоохоронців, під час огляду місця події поліцейські вилучили уламки, попередньо ручної гранати. На тілі небіжчика, яким виявився 43-річний містянин, виявили травми, характерні для вибухових. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей, попередньо з приміткою "самогубство". Для встановлення точної причини смерті буде проведена судово-медична експертиза.

Випадки вбивства на Одещині

Нагадаємо, на Одещині водій вантажівки задушив жінку, викинув її тіло у траву та поїхав далі. Вбивцю розшукали та затримали, за скоєне він може сісти за ґрати на 15 років.

Також ми повідомляли, що житель Одещини смертельно поранив свого знайомого ножем під час "культурних посиденьок". Кривдник викликав поліцію та швидку самостійно, проте від покарання його це не вберегло — йому світить понад десять років у в'язниці.

Додамо, вбивство 15-річного юнака скоїв 17-річний хлопець у Подільському районі Одеської області. Коли поліція проводила слідчі дії стосовно злочину, на них накинулися родичі загиблого підлітка. В обласній поліції запевнили, що вже розпочали розслідування.

Одеса
вбивство
Одеська область
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