В Одессе избрали нового заместителя городского головы

Здание мэрии в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 19 октября, городской голова Одессы Геннадий Труханов подписал указ о назначении нового заместителя вместо вступившего в ряды ВСУ Олега Брындака. Им стал Валерий Силин, ранее бывший предпринимателем.

Об этом говорится в распоряжении Одесского городского головы Геннадия Труханова.

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О Валерии Силине известно немного. В частности, то, что он работал в службе безопасности банка "Пивденный". Кроме того, ранее он возглавлял компанию "Прогрессстрой".

Кадровые изменения в Одесском городском совете

Напомним, депутат Лилия Леонидова стала советницей одесского городского головы Геннадия Труханова. Известно, что она будет заниматься вопросами равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию.

Также мы писали, что в Одессе уволили заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. С должности Дмитрий Жеман ушел по соглашению сторон. Его обязанности переложили на заместителя мэра Александра Филатова, замены Жеману не нашли.

Добавим, городской голова Одессы Геннадий Труханов назначил нового главу Департамента по организации работы Одесского городского совета, обойдя конкурс. Новый руководитель ранее возглавлял Департамент культуры и туризма.