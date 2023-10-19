Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі обрали нового заступника міського голови arrow

В Одесі обрали нового заступника міського голови

19 жовтня 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі обрали нового заступника міського голови
Будівля мерії в Одесі. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 19 жовтня, міський голова Одеси Геннадій Труханов підписав указ про призначення нового заступника замість Олега Бриндака, який вступив до лав ЗСУ. Ним став Валерій Сілін, який раніше був підприємцем. 

Про це йдеться у розпорядженні Одеського міського голови Геннадія Труханова.

Читайте також:

Про Валерія Силіна відомо небагато. Зокрема те, що він працював у службі безпеки банку "Південний". Крім того, раніше він очолював компанію "Прогресбуд".

Кадрові зміни в Одеській міській раді

Нагадаємо, депутатка Лілія Леонідова стала радницею одеського міського голови Геннадія Труханова. Відомо, що вона займатиметься питаннями рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильства. 

Також ми писали, що в Одесі звільнили заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. З посади Дмитро Жеман пішов за угодою сторін. Його обов'язки наразі переклали на заступника мера Олександра Філатова, заміни Жеману не знайшли. 

Додамо, міський голова Одеси Геннадій Труханов призначив нового очільника Департаменту з організації роботи Одеської міської ради, обійшовши конкурс. Новий керівник раніше очолював Департамент культури та туризму.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі