В Одесі обрали нового заступника міського голови

Будівля мерії в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 19 жовтня, міський голова Одеси Геннадій Труханов підписав указ про призначення нового заступника замість Олега Бриндака, який вступив до лав ЗСУ. Ним став Валерій Сілін, який раніше був підприємцем.

Про це йдеться у розпорядженні Одеського міського голови Геннадія Труханова.

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Про Валерія Силіна відомо небагато. Зокрема те, що він працював у службі безпеки банку "Південний". Крім того, раніше він очолював компанію "Прогресбуд".

Кадрові зміни в Одеській міській раді

Нагадаємо, депутатка Лілія Леонідова стала радницею одеського міського голови Геннадія Труханова. Відомо, що вона займатиметься питаннями рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильства.

Також ми писали, що в Одесі звільнили заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. З посади Дмитро Жеман пішов за угодою сторін. Його обов'язки наразі переклали на заступника мера Олександра Філатова, заміни Жеману не знайшли.

Додамо, міський голова Одеси Геннадій Труханов призначив нового очільника Департаменту з організації роботи Одеської міської ради, обійшовши конкурс. Новий керівник раніше очолював Департамент культури та туризму.