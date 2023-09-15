В Одессе объявили очередной многомиллионный тендер: на что потратят деньги
Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета объявило тендер более чем на 42 миллиона гривен. За эти средства планируется отремонтировать две улицы.
Об этом Новини.LIVE узнали с сайта государственных закупок Prozorro.
Тендер на 42 миллиона
Планируется провести капитальный ремонт ул. Профессора Карышковского (на участке от Балтской дороги до пер. 6-го Балтского) и ул. 7-я Пересыпская (на участке от пер. 6-го Балтского до ул. 8-й Пересыпской). Аукцион по выполнению этих работ запланирован на 22 сентября. Выполнить работы победитель тендера будет до 31 декабря 2024 года.
Интересные тендеры в Одесской области
В Одесской области планируется реконструировать очистные сооружения. Все работы в Болградском районе местные власти оценили в 156 миллионов гривен.
В Приморском районе Одессы планируется построить новый водопровод за 400 миллионов.
В Одесской области планируют отремонтировать дамбу на одном из прудов за 13 385 445 гривен. Исполнителем работ без аукциона стало предприятие Николаевской области.
Одесская мэрия объявила тендер для обустройства укрытий и бомбоубежищ. На мелкие хозяйственные принадлежности планируют потратить более 200 тысяч гривен.