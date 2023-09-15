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В Одессе объявили очередной многомиллионный тендер: на что потратят деньги

15 сентября 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе объявили очередной многомиллионный тендер: на что потратят деньги
Сайт электронных закупок Prozorro. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета объявило тендер более чем на 42 миллиона гривен. За эти средства планируется отремонтировать две улицы.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта государственных закупок Prozorro.

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Тендер на 42 миллиона

Планируется провести капитальный ремонт ул. Профессора Карышковского (на участке от Балтской дороги до пер. 6-го Балтского) и ул. 7-я Пересыпская (на участке от пер. 6-го Балтского до ул. 8-й Пересыпской). Аукцион по выполнению этих работ запланирован на 22 сентября. Выполнить работы победитель тендера будет до 31 декабря 2024 года.

Объявлен тендер в системе публичных закупок Prozorro. Фото: скриншот
Объявлен тендер в системе публичных закупок Prozorro. Фото: скриншот

Интересные тендеры в Одесской области

В Одесской области планируется реконструировать очистные сооружения. Все работы в Болградском районе местные власти оценили в 156 миллионов гривен.

В Приморском районе Одессы планируется построить новый водопровод за 400 миллионов.

В Одесской области планируют отремонтировать дамбу на одном из прудов за 13 385 445 гривен. Исполнителем работ без аукциона стало предприятие Николаевской области.

Одесская мэрия объявила тендер для обустройства укрытий и бомбоубежищ. На мелкие хозяйственные принадлежности планируют потратить более 200 тысяч гривен.

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