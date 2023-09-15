В Одессе объявили очередной многомиллионный тендер: на что потратят деньги

Сайт электронных закупок Prozorro. Фото: google

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета объявило тендер более чем на 42 миллиона гривен. За эти средства планируется отремонтировать две улицы.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта государственных закупок Prozorro.

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Тендер на 42 миллиона

Планируется провести капитальный ремонт ул. Профессора Карышковского (на участке от Балтской дороги до пер. 6-го Балтского) и ул. 7-я Пересыпская (на участке от пер. 6-го Балтского до ул. 8-й Пересыпской). Аукцион по выполнению этих работ запланирован на 22 сентября. Выполнить работы победитель тендера будет до 31 декабря 2024 года.

Объявлен тендер в системе публичных закупок Prozorro. Фото: скриншот

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