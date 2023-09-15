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В Одесі оголосили черговий багатомільйонний тендер: на що витратять гроші

15 вересня 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі оголосили черговий багатомільйонний тендер: на що витратять гроші
Сайт електронних закупівель Prozorro. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради оголосило тендер на понад 42 мільйони гривень. За ці кошти планують відремонтувати дві вулиці. 

Про це Новини.LIVE дізнались з сайту державних закупівель Prozorro.

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Тендер на 42 мільйони

Планують провести капітальний ремонт вул. Професора Каришковського (на ділянці від Балтської дороги до пров. 6-го Балтського) та вул. 7-а Пересипська (на ділянці від пров. 6-го Балтського до вул. 8-ї Пересипської). Аукціон на виконання цих робіт заплановано на 22 вересня. Виконати роботи переможець тендеру матиме до 31 грудня 2024 року.

Оголошений тендер у системі публічних закупівель Prozorro. Фото: скриншот
Оголошений тендер у системі публічних закупівель Prozorro. Фото: скриншот

Цікаві тендери на Одещині

В Одеській області планують реконструювати очисні споруди. Усі роботи у Болградському районі місцева влада оцінила у 156 мільйонів гривень.

У Приморському районі Одеси планують побудувати новий водопровід за 400 мільйонів. 

В Одеській області планують відремонтувати греблю на одному зі ставків за 13 385 445 гривень. Виконувачем робіт без аукціону стало підприємство з Миколаївщини.

Одеська мерія оголосила тендер для облаштування укриттів та бомбосховищ. На дрібне господарське приладдя планують витратити понад 200 тисяч гривень.

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