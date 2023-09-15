В Одесі оголосили черговий багатомільйонний тендер: на що витратять гроші

Сайт електронних закупівель Prozorro. Фото: google

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради оголосило тендер на понад 42 мільйони гривень. За ці кошти планують відремонтувати дві вулиці.

Про це Новини.LIVE дізнались з сайту державних закупівель Prozorro.

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Тендер на 42 мільйони

Планують провести капітальний ремонт вул. Професора Каришковського (на ділянці від Балтської дороги до пров. 6-го Балтського) та вул. 7-а Пересипська (на ділянці від пров. 6-го Балтського до вул. 8-ї Пересипської). Аукціон на виконання цих робіт заплановано на 22 вересня. Виконати роботи переможець тендеру матиме до 31 грудня 2024 року.

Оголошений тендер у системі публічних закупівель Prozorro. Фото: скриншот

Цікаві тендери на Одещині

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