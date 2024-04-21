В Одессе перекрыли проспект Шевченко — почему

Проспект Шевченко. Фото: соцсети

Из-за велосоревнований в Одессе перекрыли проспект Шевченко, поэтому горожанам нужно выбирать альтернативные пути. Предварительно движение на автомагистрали должно быть возобновлено сегодня до обеда.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Перекрытие движения

Известно, что проспект Шевченко перекрыт от площади 10 апреля до проспекта Незламних (бывший Гагарина). Ориентировочно возобновить движение должны до 12:00.

Смена движения городского транспорта

Напомним, сегодня в Одессе будут внесены изменения в схемы движения городского транспорта общего пользования. К 12:00 часов некоторые троллейбусы и автобусы будут курсировать по новому маршруту, в частности:

Троллейбусный маршрут № 7

Троллейбусный маршрут № 9

Автобусный маршрут №115

Автобусный маршрут №146

Автобусный маршрут №185

Автобусный маршрут №198

Автобусный маршрут № 242

Также мы сообщали, что в Одессе завершилось онлайн-голосование за переименование 14 объектов топонимики в трех районах города. Жители поддержали все предложенные названия, однако по отношению к некоторым были "споры".

Добавим, погода в Одессе сегодня, 20 апреля, будет пасмурной и дождливой. Температура воздуха будет составлять +13 °С днем и +8 °С ночью. Морская вода — +5...+7 °С. Также 21-23 апреля на реке Днестр в Беляевском районе ожидается повышение уровня воды на 0,2-0,5 м, возможно подтопление отдельных сельскохозяйственных участков и сооружений.