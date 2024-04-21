В Одессе перекрыли проспект Шевченко — почему
Из-за велосоревнований в Одессе перекрыли проспект Шевченко, поэтому горожанам нужно выбирать альтернативные пути. Предварительно движение на автомагистрали должно быть возобновлено сегодня до обеда.
Об этом сообщают местные СМИ.
Перекрытие движения
Известно, что проспект Шевченко перекрыт от площади 10 апреля до проспекта Незламних (бывший Гагарина). Ориентировочно возобновить движение должны до 12:00.
Смена движения городского транспорта
Напомним, сегодня в Одессе будут внесены изменения в схемы движения городского транспорта общего пользования. К 12:00 часов некоторые троллейбусы и автобусы будут курсировать по новому маршруту, в частности:
- Троллейбусный маршрут № 7
- Троллейбусный маршрут № 9
- Автобусный маршрут №115
- Автобусный маршрут №146
- Автобусный маршрут №185
- Автобусный маршрут №198
- Автобусный маршрут № 242
Также мы сообщали, что в Одессе завершилось онлайн-голосование за переименование 14 объектов топонимики в трех районах города. Жители поддержали все предложенные названия, однако по отношению к некоторым были "споры".
Добавим, погода в Одессе сегодня, 20 апреля, будет пасмурной и дождливой. Температура воздуха будет составлять +13 °С днем и +8 °С ночью. Морская вода — +5...+7 °С. Также 21-23 апреля на реке Днестр в Беляевском районе ожидается повышение уровня воды на 0,2-0,5 м, возможно подтопление отдельных сельскохозяйственных участков и сооружений.
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