В Одесі перекрили проспект Шевченка — чому
Через велозмагання в Одесі перекрили проспект Шевченка, тому містянам потрібно обирати альтернативні шляхи. Попередньо рух на автомагістралі мають відновити сьогодні до обіду.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Перекриття руху
Відомо, що проспект Шевченка перекритий від площі 10 квітня до проспекту Незламних (колишній Гагаріна). Орієнтовно відновити рух мають до 12:00.
Зміна руху міського транспорту
Нагадаємо, сьогодні в Одесі будуть внесені зміни до схем руху міського транспорту загального користування. До 12:00 години деякі тролейбуси та автобуси будуть курсувати за новим маршрутом, зокрема:
- Тролейбусний маршрут № 7
- Тролейбусний маршрут № 9
- Автобусний маршрут № 115
- Автобусний маршрут № 146
- Автобусний маршрут № 185
- Автобусний маршрут № 198
- Автобусний маршрут № 242
Також ми повідомляли, що в Одесі завершилося онлайн-голосування за перейменування 14 об'єктів топоніміки у трьох районах міста. Жителі підтримали всі запропоновані назви, проте стосовно деяких були "суперечки".
Додамо, погода в Одесі сьогодні, 21 квітня, буде похмурою та дощовою. Температура повітря становитиме +13 °С вдень і +8 °С вночі. Морська вода — +5...+7 °С. Також 21-23 квітня на річці Дністер в Біляївському районі очікується підвищення рівнів води на 0,2—0,5 м, можливе підтоплення окремих сільськогосподарських ділянок і споруд.
Читайте Новини.LIVE!