В Одесі перекрили проспект Шевченка — чому

Проспект Шевченко. Фото: соцмережі

Через велозмагання в Одесі перекрили проспект Шевченка, тому містянам потрібно обирати альтернативні шляхи. Попередньо рух на автомагістралі мають відновити сьогодні до обіду.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Перекриття руху

Відомо, що проспект Шевченка перекритий від площі 10 квітня до проспекту Незламних (колишній Гагаріна). Орієнтовно відновити рух мають до 12:00.

Зміна руху міського транспорту

Нагадаємо, сьогодні в Одесі будуть внесені зміни до схем руху міського транспорту загального користування. До 12:00 години деякі тролейбуси та автобуси будуть курсувати за новим маршрутом, зокрема:

Тролейбусний маршрут № 7

Тролейбусний маршрут № 9

Автобусний маршрут № 115

Автобусний маршрут № 146

Автобусний маршрут № 185

Автобусний маршрут № 198

Автобусний маршрут № 242

Також ми повідомляли, що в Одесі завершилося онлайн-голосування за перейменування 14 об'єктів топоніміки у трьох районах міста. Жителі підтримали всі запропоновані назви, проте стосовно деяких були "суперечки".

Додамо, погода в Одесі сьогодні, 21 квітня, буде похмурою та дощовою. Температура повітря становитиме +13 °С вдень і +8 °С вночі. Морська вода — +5...+7 °С. Також 21-23 квітня на річці Дністер в Біляївському районі очікується підвищення рівнів води на 0,2—0,5 м, можливе підтоплення окремих сільськогосподарських ділянок і споруд.