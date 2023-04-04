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В Одессе ремонтирую почти десяток улиц: где лучше объехать

4 апреля 2023 13:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На дорогах будет спецтехника
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 4 апреля, в Одессе проводятся профилактические работы на улицах в разных районах города. Так что лучше заранее спланировать свой маршрут, ведь на некоторых улицах из-за ремонта могут быть пробки.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  1. ул. Рихтера,
  2. ул. Водопроводная,
  3. пл. Старосинно,
  4. ул. Радостная — очищение дождеприемников и промывка рукавов;
  5. Хаджибейская дорога — очищение канавы;
  6. ул. Балковская,
  7. ул. Житомирская,
  8. Швейцарская лестница — поверхностная очистка дождеприемников.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

Отдел безопасности дорожного движения Одесской области приступил к сезонной проверке готовности дорог к летнему периоду. Такая проверка определит требуемый объем ремонтных работ.

Напомним, в Одесской области начались работы по ликвидации ямочности и выбоин на автомобильных дорогах государственного значения. Работы выполняются на дорогах с высокой интенсивностью движения. К автодорогам, на которых сейчас выполняются ремонтные работы, в первую очередь относятся экспортные, портовые маршруты и соединяющие Одесскую область с другими областями и соседними государствами.

С 18 октября по 28 февраля удалось заработать с парковочных площадок более миллиона гривен. В настоящее время было принято решение о расширении таких зон в Одессе. Где появятся новые парковочные места — читайте в материале.

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