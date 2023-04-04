В Одессе ремонтирую почти десяток улиц: где лучше объехать

На дорогах будет спецтехника

Сегодня, 4 апреля, в Одессе проводятся профилактические работы на улицах в разных районах города. Так что лучше заранее спланировать свой маршрут, ведь на некоторых улицах из-за ремонта могут быть пробки.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Рихтера, ул. Водопроводная, пл. Старосинно, ул. Радостная — очищение дождеприемников и промывка рукавов; Хаджибейская дорога — очищение канавы; ул. Балковская, ул. Житомирская, Швейцарская лестница — поверхностная очистка дождеприемников.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

Отдел безопасности дорожного движения Одесской области приступил к сезонной проверке готовности дорог к летнему периоду. Такая проверка определит требуемый объем ремонтных работ.

Напомним, в Одесской области начались работы по ликвидации ямочности и выбоин на автомобильных дорогах государственного значения. Работы выполняются на дорогах с высокой интенсивностью движения. К автодорогам, на которых сейчас выполняются ремонтные работы, в первую очередь относятся экспортные, портовые маршруты и соединяющие Одесскую область с другими областями и соседними государствами.

С 18 октября по 28 февраля удалось заработать с парковочных площадок более миллиона гривен. В настоящее время было принято решение о расширении таких зон в Одессе. Где появятся новые парковочные места — читайте в материале.