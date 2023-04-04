В Одесі ремонтую майже з десяток вулиць: де краще об’їхати
Сьогодні, 4 квітня, в Одесі проводять профілактичні роботи на вулицях в різних районах міста. Тож краще заздалегідь спланувати свій маршрут, адже на деяких вулицях через ремонт можуть бути затори.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Ріхтера,
- вул. Водопровідна,
- пл. Старосінна,
- вул. Радісна — очищення дощоприймачів та промивка рукавів;
- Хаджибейська дорога — очищення канави;
- вул. Балківська,
- вул. Житомирська,
- Швейцарські сходи — поверхневе очищення дощоприймачів.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
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