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В Одесі ремонтую майже з десяток вулиць: де краще об’їхати

4 квітня 2023 13:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На дорогах буде спецтехніка
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 4 квітня, в Одесі проводять профілактичні роботи на вулицях в різних районах міста. Тож краще заздалегідь спланувати свій маршрут, адже на деяких вулицях через ремонт можуть бути затори.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  1. вул. Ріхтера, 
  2. вул. Водопровідна, 
  3. пл. Старосінна, 
  4. вул. Радісна — очищення дощоприймачів та промивка рукавів; 
  5. Хаджибейська дорога — очищення канави;
  6.  вул. Балківська,  
  7. вул. Житомирська,  
  8. Швейцарські сходи — поверхневе очищення дощоприймачів.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям

Відділ безпеки дорожнього руху Одеської області розпочав сезонну перевірку готовності доріг до літнього періоду. Така перевірка визначить необхідний обсяг ремонтних робіт.  

Нагадаємо, в Одеській області розпочались роботи з ліквідації ямковості та вибоїн на автомобільних дорогах державного значення. Роботи виконуються на автошляхах з високою інтенсивністю руху. До автодоріг, на яких зараз виконуються ремонтні роботи, насамперед належать експортні, портові маршрути й такі, що  сполучають Одеську область з іншими областями та сусідніми державами.  

З 18 жовтня по 28 лютого вдалось заробити з паркувальних майданчиків понад мільйон гривень. Наразі прийняли рішення про розширення таких зон в Одесі.  Де з’являться нові місця для паркування — читайте в матеріалі

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