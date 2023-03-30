В Одессе создали мобильную службу паллиативной помощи детям
С целью улучшения качества жизни детей с неизлечимыми заболеваниями и их семей, на базе детской поликлиники №4 в Приморском районе Одессы была запущена мобильная служба паллиативной помощи. Она предлагает услуги как отделения, так и выездной бригады.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Все медицинские, социальные и психологические услуги предоставляются бесплатно согласно договору с Национальной службой здоровья.
Для получения дополнительной информации о паллиативной помощи для детей, можно позвонить по следующим номерам:
- (067) 387-01-68
- (063) 322-99-96
- (048) 705-33-72
Напомним, для мобильной паллиативной службы Центра первичной медико-санитарной помощи №4 приобретен новый автомобиль. Медики смогут быстрее уезжать на дом к пациентам с неизлечимыми заболеваниями.
Добавим в Одессе временно перемещенные украинцы и все пострадавшие в результате войны могут бесплатно получить квалифицированную психологическую помощь на базе городских медучреждений. Сейчас в городе работает два таких центра.
Также в городе более 350 детей состоят на учете у врачей-эндокринологов. Все они снабжены препаратами инсулина, а также им предоставляют необходимые тест-полоски для глюкометров.