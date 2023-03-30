В Одессе создали мобильную службу паллиативной помощи детям

Услуги предоставляются бесплатно

С целью улучшения качества жизни детей с неизлечимыми заболеваниями и их семей, на базе детской поликлиники №4 в Приморском районе Одессы была запущена мобильная служба паллиативной помощи. Она предлагает услуги как отделения, так и выездной бригады.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Все медицинские, социальные и психологические услуги предоставляются бесплатно согласно договору с Национальной службой здоровья.

Для получения дополнительной информации о паллиативной помощи для детей, можно позвонить по следующим номерам:

(067) 387-01-68

(063) 322-99-96

(048) 705-33-72

Напомним, для мобильной паллиативной службы Центра первичной медико-санитарной помощи №4 приобретен новый автомобиль. Медики смогут быстрее уезжать на дом к пациентам с неизлечимыми заболеваниями.

Добавим в Одессе временно перемещенные украинцы и все пострадавшие в результате войны могут бесплатно получить квалифицированную психологическую помощь на базе городских медучреждений. Сейчас в городе работает два таких центра.

Также в городе более 350 детей состоят на учете у врачей-эндокринологов. Все они снабжены препаратами инсулина, а также им предоставляют необходимые тест-полоски для глюкометров.