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В Одесі створили мобільну службу паліативної допомоги дітям

30 березня 2023 18:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Послуги надаються безплатно
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З метою поліпшення якості життя дітей з невиліковними захворюваннями та їх родин, на базі дитячої поліклініки №4 у Приморському районі Одеси було запущено мобільну службу паліативної допомоги. Вона пропонує послуги як відділення, так і виїзну бригаду. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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Усі медичні, соціальні та психологічні послуги надаються безкоштовно відповідно до угоди з Національною службою здоров'я.

Для отримання додаткової інформації про паліативну допомогу для дітей, можна зателефонувати за наступними номерами:

  • (067) 387-01-68
  • (063) 322-99-96
  • (048) 705-33-72

Нагадаємо, для мобільної паліативної служби Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 придбано новий автомобіль. Медики зможуть швидше виїжджати на дім до пацієнтів з невиліковними захворюваннями.

Додамо в Одесі тимчасово переміщені українці та всі особи, які постраждали внаслідок війни, можуть безкоштовно отримати кваліфіковану психологічну допомогу на базі міських медзакладів. Наразі в місті працює два такі центри.

Також місті понад 350 дітей стоять на обліку у лікарів-ендокринологів. Вони всі забезпечені препаратами інсуліну, а також їм надають необхідні тест-смужки для глюкометрів.

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