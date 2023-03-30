В Одесі створили мобільну службу паліативної допомоги дітям

Послуги надаються безплатно

З метою поліпшення якості життя дітей з невиліковними захворюваннями та їх родин, на базі дитячої поліклініки №4 у Приморському районі Одеси було запущено мобільну службу паліативної допомоги. Вона пропонує послуги як відділення, так і виїзну бригаду.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Усі медичні, соціальні та психологічні послуги надаються безкоштовно відповідно до угоди з Національною службою здоров'я.

Для отримання додаткової інформації про паліативну допомогу для дітей, можна зателефонувати за наступними номерами:

(067) 387-01-68

(063) 322-99-96

(048) 705-33-72

Нагадаємо, для мобільної паліативної служби Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 придбано новий автомобіль. Медики зможуть швидше виїжджати на дім до пацієнтів з невиліковними захворюваннями.

Додамо в Одесі тимчасово переміщені українці та всі особи, які постраждали внаслідок війни, можуть безкоштовно отримати кваліфіковану психологічну допомогу на базі міських медзакладів. Наразі в місті працює два такі центри.

Також місті понад 350 дітей стоять на обліку у лікарів-ендокринологів. Вони всі забезпечені препаратами інсуліну, а також їм надають необхідні тест-смужки для глюкометрів.