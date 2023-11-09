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В Одессе временно меняет движение маршрутное такси — какое именно

9 ноября 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе временно меняет движение маршрутное такси — какое именно
Маршрутка на дорогах Одессы. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С сегодняшнего дня маршрутное такси №18к временно изменит маршрут движения. Однако будет курсировать каждый день с 8:00 до 18:00 и будет бесплатным для всех льготных категорий.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Детали маршрута

  • в направлении движения 16-й ст. Большого Фонтана — от ул. Дачной на пер. Дачный, Фонтанскую дорогу, "ОК "ЖСК "Морской 1" (конечная остановка, место отстоя, место разворота);
  • в направлении движения 11-й ст. Большого Фонтана — от 16-й ст. Большого Фонтана ("ОК "ЖСК "Морской 1") на Фонтанскую дорогу и далее по маршруту.

Стоимость проезда

В городском совете отметили, что оплата за этот маршрут будет равна оплате за электротранспорт — 8 грн.

Другие изменения в движении транспорта

Напомним, в связи с разрушением ключевой дороги в Одессе временно изменят маршрут курсирования ряда маршрутных такси. Речь идет об автобусах, направлявшихся в сторону поселка Котовского.

Также мы писали, что в результате ночной атаки и попадания в дорогу в центре Одессы часть общественного транспорта изменила маршруты курсирования. Речь идет о трамваях, курсировавших по улице Софиевской.

Добавим, в Приморском районе Одессы перекроют движение до конца года из-за капитального ремонта на дорогах. Речь идет об участке Деволановского спуска. Отметим, что планируется завершить ремонтные работы до 31 декабря 2023 года включительно.

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