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В Одесі тимчасово змінює рух маршрутне таксі — яке саме

9 листопада 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі тимчасово змінює рух маршрутне таксі — яке саме
Маршрутка на дорогах Одеси. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Відсьогодні, маршрутне таксі №18к тимчасово змінить маршрут руху. Проте курсуватиме щодня з 8:00 до 18:00 та буде безплатним для усіх пільгових категорій.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Деталі маршруту

  • у напрямку руху 16-ї ст. Великого Фонтану — від  вул. Дачної на пров. Дачний, Фонтанську дорогу, "ОК "ЖБК "Морський 1" (кінцева зупинка, місце відстою, місце розвороту);
  •  у напрямку руху 11-ї ст. Великого Фонтану — від 16-ї ст. Великого Фонтану ("ОК "ЖБК "Морський 1") на Фонтанську дорогу і далі за маршрутом.

Вартість проїзду

У міській раді наголосили, що оплата за цей маршрут дорівнюватиме оплаті за електротранспорт — 8 грн.

Інші зміни у русі транспорту 

Нагадаємо, через руйнування ключової дороги в Одесі тимчасово змінить маршрут курсування низка маршрутних таксі. Йдеться про автобуси, які прямували у бік селища Котовського.

Також ми писали, що внаслідок нічної атаки та влучання у дорогу в середмісті Одеси частина громадського транспорту змінила маршрути курсування. Йдеться про трамваї, які курсували вулицею Софіївською.

Додамо, у Приморському районі Одеси перекриють рух до кінця року через проведення капітального ремонту на дорогах. Йдеться про ділянку Деволанівського узвозу. Зазначимо, що планують завершити ремонтні роботи до 31 грудня 2023 року включно.  

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