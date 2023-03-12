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В Одессе продолжается набор в ряды патрульной полиции

12 марта 2023 18:25
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одессе продолжается набор в ряды патрульной полиции
Прием заявок продолжается с 06.03.2023 по 15.03.2023
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В Одессе открыты вакансии инспектора патрульной полиции. Желающие могут подавать заявки на участие в конкурсе.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

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"Пора изменить свою жизнь и выбрать желанную профессию. Набор в ряды патрульной полиции продолжается. Если вы хотите, чтобы ваш город был безопасным, иметь стабильную заработную плату, а "помочь и помочь" — ваше кредо, то мы с радостью ждем вас в нашей команде", — говорится в сообщении.

Получить информацию о конкурсном отборе и заполнить анкету в патрульную полицию можно по ссылке: https://cutt.ly/a0fer78

По результатам конкурса будут выбраны самые достойные, которые будут с достоинством носить звание патрульного полицейского и служить и защищать спокойствие граждан.

Напомним, одесские патрульные спасают херсонцев в эпицентре событий. 21 февраля в полдень в центре Херсона прогремели мощные взрывы. Страна-агрессор в очередной раз обстреляла мирный город. Услышав взрывы, патрульные сразу бросились в эпицентр происшествия. Не теряя времени, полицейские эвакуировали граждан, искали раненых, оказывали к медицинской помощи пострадавшим. Блюстители порядка увидели мужчину, у которого на одежде начали появляться следы крови, и сразу бросились ему на помощь. Затампонировали кровотечение и контролировали состояние раненого до приезда врачей.

Отметим, День государственного герба в Украине измаильские полицейские провели с пользой для нового поколения. Вместе с детьми правоохранители изготовили сине-желтые изделия из картона.

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