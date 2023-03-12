В Одесі триває набір до лав патрульної поліції

Прийом заявок триває з 06.03.2023 по 15.03.2023

У Одесі відкрито вакансії інспектора патрульної поліції. Охочі можуть подавати заявки на участь у конкурсі.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

"Настав час змінити своє життя та обрати омріяну професію. Набір до лав патрульної поліції триває. Якщо ви хочете, щоб ваше місто було безпечним, мати стабільну заробітну плату, а "зарадити й допомогти" — ваше кредо, то ми радо чекаємо вас у нашій команді", — йдеться у повідомленні.

Отримати інформацію про конкурсний відбір та заповнити анкету до патрульної поліції можна за посиланням: https://cutt.ly/a0fer78

За результатами конкурсу буде обрано найдостойніших, які будуть з гідністю носити звання патрульного поліцейського і служити та захищати спокій громадян.

Нагадаємо, одеські патрульні рятують херсонців в епіцентрі подій. 21 лютого опівдні в центрі Херсона пролунали потужні вибухи. Країна-агресор вчергове обстріляла мирне місто. Почувши вибухи, патрульні одразу кинулись в епіцентр події. Не гаючи часу, поліціянти евакуйовували громадян, шукали поранених, надавали домедичну допомогу постраждалим. Охоронці порядку побачили чоловіка, в якого на одязі почали з'являтися сліди крові, тож одразу кинулися йому на допомогу. Затампонували кровотечу і контролювали стан пораненого до приїзду лікарів.

Зазначимо, День державного герба в Україні Ізмаїльські поліцейські провели з користю для нового покоління. Разом з дітьми правоохоронці зробили синьо-жовті вироби з картону.