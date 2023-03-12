В Одесі триває набір до лав патрульної поліції
У Одесі відкрито вакансії інспектора патрульної поліції. Охочі можуть подавати заявки на участь у конкурсі.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.
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"Настав час змінити своє життя та обрати омріяну професію. Набір до лав патрульної поліції триває. Якщо ви хочете, щоб ваше місто було безпечним, мати стабільну заробітну плату, а "зарадити й допомогти" — ваше кредо, то ми радо чекаємо вас у нашій команді", — йдеться у повідомленні.
Отримати інформацію про конкурсний відбір та заповнити анкету до патрульної поліції можна за посиланням: https://cutt.ly/a0fer78
За результатами конкурсу буде обрано найдостойніших, які будуть з гідністю носити звання патрульного поліцейського і служити та захищати спокій громадян.
Нагадаємо, одеські патрульні рятують херсонців в епіцентрі подій. 21 лютого опівдні в центрі Херсона пролунали потужні вибухи. Країна-агресор вчергове обстріляла мирне місто. Почувши вибухи, патрульні одразу кинулись в епіцентр події. Не гаючи часу, поліціянти евакуйовували громадян, шукали поранених, надавали домедичну допомогу постраждалим. Охоронці порядку побачили чоловіка, в якого на одязі почали з'являтися сліди крові, тож одразу кинулися йому на допомогу. Затампонували кровотечу і контролювали стан пораненого до приїзду лікарів.
Зазначимо, День державного герба в Україні Ізмаїльські поліцейські провели з користю для нового покоління. Разом з дітьми правоохоронці зробили синьо-жовті вироби з картону.