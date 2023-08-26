В Одессе пройдут велосипедные гонки: где и когда
Завтра, 27 августа, в Одессе будут проходить велосипедные гонки по спринтерским видам. Поэтому автомобилистам советуем воздержаться от посещения центра на собственном транспорте во избежание пробок.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Подробности спортивного мероприятия
Соревнования будут проходить в исторической части города с 09.00 до 12.00: ул. Ланжероновская (Литературный музей) — Театральная площадь — ул. Ришельевская — угол ул. Греческой — Театральная площадь.
Отметим, что на период проведения заездов движение транспорта на указанных участках будет частично ограничено.
"27 августа 2023 с 08:45 до 12:15 будет временно ограничено движение автотранспорта, кроме спецавтотранспорта и автомобилей и мотоциклов, участвующих в соревнованиях, по ул. Ришельевской до пересечения с ул. Греческой и по ул. Ланжероновской, от Литературного музея к Театральной площади", — говорится в сообщении городского совета.
Успехи одесских спортсменов
Напомним, 21-22 июля 2023 года в словацком городе Жилина состоялся этап Кубка Европы среди взрослых по скалолазанию. Одесские спортсмены блестяще выступили, получив призовые места.
Также мы писали, что 19-летняя Ева Сердюк, представительница Черноморска, показала хороший результат на чемпионате Украины (U-20) по пляжному волейболу в Киеве с 14 по 16 июля. Она вместе с партнершей Екатериной Удовенко из Сум стала чемпионкой Украины, получив золотую медаль.
Кроме того, в городе Инсбрук (Австрия) состоялся этап Кубка Европы по скалолазанию среди взрослых в категории "скорость". В этих престижных соревнованиях принял участие 41 спортсмен из девяти стран Европы, среди которых было 29 мужчин и 12 женщин.