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В Одесі відбудуться велосипедні перегони: де і коли

26 серпня 2023 17:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі відбудуться велосипедні перегони
Велосипедні перегони у місті. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Завтра, 27 серпня, в Одесі проходитимуть велосипедні перегони зі спринтерських видів. Тож, автомобілістами радимо утриматися від відвідування центру на власному транспорті для уникнення заторів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Подробиці спортивного заходу

Змагання проходитимуть в історичній частині міста з 09:00 до 12:00: вул. Ланжеронівська (Літературний музей) — Театральна площа — вул. Рішельєвська — ріг вул. Грецької — Театральна площа.

Зазначимо, що на період проведення заїздів рух транспорту на зазначених ділянках буде частково обмежений.

"27 серпня 2023 року з 08:45 до 12:15 буде тимчасово обмежено рух автотранспорту, крім спецавтотранспорту та автомобілів і мотоциклів, які беруть участь у змаганнях, по вул. Рішельєвській до перетину з вул. Грецькою та по вул. Ланжеронівській, від Літературного музею до Театральної площі", — йдеться у повідомленні міської ради.

Успіхи одеських спортсменів

Нагадаємо, 21-22 липня 2023 року в словацькому місті Жиліна відбувся етап Кубка Європи серед дорослих зі скелелазіння. Одеські спортсмени блискуче виступили, здобувши призові місця.

Також ми писали, що 19-річна Єва Сердюк, представниця Чорноморська, показала гарний результат на чемпіонаті України (U-20) з пляжного волейболу, що відбувся у Києві з 14 по 16 липня. Вона разом із партнеркою Катериною Удовенко із Сум стала чемпіонкою України, отримавши золоту медаль.

Крім того, у місті Інсбрук (Австрія) відбувся етап Кубка Європи зі скелелазіння серед дорослих у категорії "швидкість". У цих престижних змаганнях взяв участь 41 спортсмен з дев'яти країн Європи, серед яких було 29 чоловіків і 12 жінок.

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