В Одессе отремонтируют дом за полтора миллиона — какой именно
В Одессе проведут противоаварийные работы в многоквартирном доме, который располагается в микрорайоне Молдаванка по улице Средний, 59. На работы потратят более полутора миллионов гривен. Соответствующий тендер огласил Департамент городского хозяйства.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Больше о тендере
Подать предложение участники могут до 1 июня, а победителя будут определять через два дня в формате открытых торгов с особенностями. Все работы должны быть закончены до конца текущего года. Общая сумма закупки — 1 507 414.
Что планируют сделать
За эти средства проведут подготовительные работы, устроят и утеплят стены, гидроизоляцию, вывезут мусор, покрасят фасад и приведут в порядок канализацию. В частности, предусмотрено:
- кладка стен;
- устройство буроинъекционных свай;
- изготовление арматурных каркасов;
- усиление кирпичных стенок металлическим каркасом;
- окрашивание стен и потолка и т.д.
Другие тендеры в Одесской области
В Одессе приняли решение о капитальном ремонте двух жилых домов, разрушенных во время ракетных атак РФ. Расходы на разработку необходимой документации для этих проектов составят более 2 миллионов гривен.
Также в городе будет восстановлен многоквартирный дом по ул. Канатная, 1а, потерпевший разрушения 20 июля 2023 года от российской ракеты. На ремонтные работы запланировано потратить около трех миллионов гривен.
Кроме того, в городе планируется отремонтировать фасады здания Одесского центра первичной профессиональной подготовки "Академия полиции". На эти работы выделено более семи миллионов гривен из госбюджета.
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