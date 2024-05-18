В Одессе отремонтируют дом за полтора миллиона — какой именно

Дом, который планируется отремонтировать. Фото: google/maps

В Одессе проведут противоаварийные работы в многоквартирном доме, который располагается в микрорайоне Молдаванка по улице Средний, 59. На работы потратят более полутора миллионов гривен. Соответствующий тендер огласил Департамент городского хозяйства.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот/Prozorro

Больше о тендере

Подать предложение участники могут до 1 июня, а победителя будут определять через два дня в формате открытых торгов с особенностями. Все работы должны быть закончены до конца текущего года. Общая сумма закупки — 1 507 414.

Что планируют сделать

За эти средства проведут подготовительные работы, устроят и утеплят стены, гидроизоляцию, вывезут мусор, покрасят фасад и приведут в порядок канализацию. В частности, предусмотрено:

кладка стен;

устройство буроинъекционных свай;

изготовление арматурных каркасов;

усиление кирпичных стенок металлическим каркасом;

окрашивание стен и потолка и т.д.

Другие тендеры в Одесской области

В Одессе приняли решение о капитальном ремонте двух жилых домов, разрушенных во время ракетных атак РФ. Расходы на разработку необходимой документации для этих проектов составят более 2 миллионов гривен.

Также в городе будет восстановлен многоквартирный дом по ул. Канатная, 1а, потерпевший разрушения 20 июля 2023 года от российской ракеты. На ремонтные работы запланировано потратить около трех миллионов гривен.

Кроме того, в городе планируется отремонтировать фасады здания Одесского центра первичной профессиональной подготовки "Академия полиции". На эти работы выделено более семи миллионов гривен из госбюджета.