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В Одесі відремонтують будинок за півтора мільйона — який саме

18 травня 2024 12:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі відремонтують будинок за півтора мільйона — який саме
Будинок, який планують відремонтувати. Фото: google/maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі проведуть протиаварійні роботи багатоквартирному будинку, який розташовується у мікрорайоні Молдаванка по вулиці Середній, 59. На роботи витратять понад півтора мільйона гривень. Відповідний тендер оголосив Департамент міського господарства.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот/Prozorro

Більше про тендер

Подати пропозицію учасники можуть до 1 червня, а переможця визначатимуть через два дні у форматі відкритих торгів з особливостями. Усі будівельні роботи мають бути закінчені до кінця поточного року. Загальна сума закупівлі — 1 507 414 грн. 

Що планують зробити

За ці кошти проведуть підготовчі роботи, улаштують та утеплять стіни, гідроізоляцію, вивезуть сміття, пофарбують фасад та приведуть до ладу каналізацію. Зокрема передбачено: 

  • мурування стін;
  • улаштування буроін'єкційних паль;
  • виготовлення арматурних каркасів;
  • посилення цегляних стін металевим каркасом;
  • фарбування стін та стелі тощо.

Інші тендери на Одещині

В Одесі ухвалили рішення про капітальний ремонт двох житлових будинків, які були зруйновані під час ракетних атак РФ. Витрати на розробку необхідної документації для цих проєктів складуть понад 2 мільйони гривень.

Також в місті буде відновлено багатоквартирний будинок по вул. Канатна, 1а, який зазнав руйнувань 20 липня 2023 року від російської ракети. На ремонтні роботи заплановано витратити майже три мільйони гривень.

Крім того, в місті планують відремонтувати фасади будівлі Одеського центру первинної професійної підготовки "Академія поліції". На ці роботи виділено понад сім мільйонів гривень з держбюджету.

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