В Одессе почтили память жертв политрепрессий — подробности

Возложение цветов к мемориальной доске в Одессе. Фото: ОГС

Ежегодно, в третье воскресенье мая, в Украине отмечается День памяти жертв политических репрессий, длившихся с 1937 по 1939 годы. К этой трагической дате в Одессе прошло мероприятие по возложению цветов к могилам тех, кто когда-то пережил ужасы советского режима.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Чествование памяти жертв политрепрессий

Представители общественности собрались на ІІ Христианском кладбище, где похоронены останки замученных советской властью украинцев. Отметим, что террор и репрессии поразили почти все украинское население: ученые, политики, военные, священники, представители культуры. Люди были отправлены в тюрьмы, лагеря и расстреляны. День памяти жертв Большого террора был начат в 2007 году.

Больше о памятниках в Одессе

Напомним, в Одессе возобновят строительство мемориала погибшим защитникам, который расположен около здания Одесского областного совета. На работы было выделено 19 миллионов из госбюджета.

Также мы писали, что команда архитекторов из Одессы представила амбициозный проект реконструкции пешеходного проспекта Украинских Героев, расположенный в самом сердце города. Его концепция состоит в том, чтобы объединить историю, современность, культуру и природу Одессы.

Одесса уже несколько лет борется с российскими топонимами. Процесс этот тяжелый и долгий, но положительные изменения уже есть. Пока известно, что почти все названия улиц в центральной части города являются историческими и неимпериалистическими.