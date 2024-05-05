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В центрі Одеси залишились тільки три вулиці з радянськими найменуваннями — які саме

5 травня 2024 15:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В центрі Одеси залишились тільки три вулиці з радянськими найменуваннями — які саме
Вказівник напрямку доріг. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеса уже декілька років бореться з російськими топонімами. Процес цей важкий та довгий, але позитивні зміни уже є. Наразі відомо, що майже всі назви вулиць у центральній частині міста є історичними та неімперіалістичними.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів депутат Одеської міської ради та член Історико-топонімічної комісії Петро Обухов.

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Де залишились радянські назви

Він зауважив, що лише на трьох вулицях залишилися радянські найменування — Буніна, Жуковського та Пушкінська. Раніше до цього списку входила Катерининська, однак її вже перейменували на Європейську.

"В Одесі було багато вулиць на честь російських річок і міст. Зараз ці назви змінили на українські. Також з'явилися найменування, пов'язані з цією війною — вулиця Героїв Зміїного, вулиця Маріупольська", — зауважив Петро Обухов.

Депутат також зазначив, що перейменування вулиць вже стало нормою, і понад 200 топонімів у місті було змінено з радянських та російських на українські.

Проблемні пам’ятники

Петро Обухов каже, що у процесі декомунізації більше залишається проблем зі знесенням пам'ятників. Однак, ці питання потроху також вирішують.

"Старовинні памʼятники, яким понад 100 років, історико-топонімічна комісія вирішила залишити. Щодо памʼятника Пушкіну біля музею — поки що голосування не було, але є бажання його прибрати. Це відносно новий памʼятник, у ньому немає історичного сенсу", — повідомив депутат.

Окрім цього, Обухов додав, що перейменовувати вулицю Пушкінську поки що не будуть, адже більшість членів історико-топонімічної комісії не підтримали це рішення. 

В центрі Одеси залишились тільки три вулиці з радянськими найменуваннями — які саме - фото 1
Депутат Одеської міської ради та член Історико-топонімічної комісії Петро Обухов. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, історико-топонімічна комісія ухвалила рішення щодо ліквідації обличчя Леніна на "крилах перемоги", але поки немає термінів. Це пов’язано з дефіцитом коштів у бюджеті міста.

Одеса
Одеська область
декомунізація
Одеська ОДА
Новини Одеси

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