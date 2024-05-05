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В центре Одессы осталось только три улицы с советскими наименованиями — какие именно

5 мая 2024 15:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В центре Одессы осталось только три улицы с советскими наименованиями — какие именно
Указатель направления дорог.Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесса уже несколько лет сражается с российскими топонимами. Процесс этот тяжелый и долгий, но положительные изменения уже есть. Пока известно, что почти все названия улиц в центральной части города являются историческими и неимпериалистическими.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал депутат Одесского городского совета и член Историко-топонимической комиссии Петр Обухов.

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Где остались советские названия

Он отметил, что только на трех улицах остались советские наименования — Бунина, Жуковского и Пушкинская. Ранее в этот список входила Екатерининская, однако ее уже переименовали в Европейскую.

"В Одессе было много улиц в честь российских рек и городов. Сейчас эти названия изменили на украинские. Также появились наименования, связанные с этой войной - улица Героев Змеиного, улица Мариупольская", — отметил Петр Обухов.

Депутат также отметил, что переименование улиц уже стало нормой, и более 200 топонимов в городе были изменены с советских и русских в украинские.

Проблемные памятники

Петр Обухов говорит, что в процессе декоммунизации остается больше проблем со сносом памятников. Однако эти вопросы понемногу тоже решают.

"Старинные памятники, которым более 100 лет, историко-топонимическая комиссия решила оставить. Относительно памятника Пушкину у музея — пока голосования не было, но есть желание его убрать. Это относительно новый памятник, в нем нет исторического смысла", — сообщил депутат.

Кроме этого Обухов добавил, что переименовывать улицу Пушкинскую пока не будут, ведь большинство членов историко-топонимической комиссии не поддержали это решение.

В центре Одессы остались только три улицы с советскими наименованиями - какие именно - фото 1
Депутат Одесского городского совета и член историко-топонимической комиссии Петр Обухов. Фото: Новини.LIVE

Напомним, историко-топонимическая комиссия приняла решение о ликвидации лица Ленина на "крыльях победы", но пока нет сроков. Это связано с дефицитом денежных средств в бюджете города.

Одесса
Одесская область
декоммунизация
Одесская ОГА
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