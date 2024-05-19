В Одесі вшанували пам’ять жертв політрепресій — подробиці
Щорічно, у третю неділю травня, в Україні відзначається День пам’яті жертв політичних репресій, що тривали з 1937 по 1939 роки. До цієї трагічної дати в Одесі відбувся захід з покладання квітів до могил, тих, хто колись пережив жахіття радянського режиму.
Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Вшанування пам’яті жертв політрепресій
Представники громадськості зібралися на ІІ Християнському кладовищі, де поховані останки закатованих радянською владою українців. Зазначимо, що терор та репресії вразили майже все українське населення: вчених, політиків, військових, священників, представників культури. Люди були відправлені до в’язниць, таборів і розстріляні. День пам'яті жертв Великого терору започаткували у 2007 році.
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Нагадаємо, в Одесі відновлять будівництво меморіалу загиблим захисникам, що розташовується біля будівлі Одеської обласної ради. На роботи було виділено 19 мільйонів з держбюджету.
Також ми писали, що команда архітекторів з Одеси представила амбіційний проєкт реконструкції пішохідного проспекту Українських Героїв, що розташований у самому серці міста. Його концепція полягає в тому, щоб поєднати історію, сучасність, культуру та природу Одеси.
Додамо, Одеса уже декілька років бореться з російськими топонімами. Процес цей важкий та довгий, але позитивні зміни уже є. Наразі відомо, що майже всі назви вулиць у центральній частині міста є історичними та неімперіалістичними.
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