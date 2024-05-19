В Одесі вшанували пам’ять жертв політрепресій — подробиці

Покладання квітів до меморіальної дошки в Одесі. Фото: ОМР

Щорічно, у третю неділю травня, в Україні відзначається День пам’яті жертв політичних репресій, що тривали з 1937 по 1939 роки. До цієї трагічної дати в Одесі відбувся захід з покладання квітів до могил, тих, хто колись пережив жахіття радянського режиму.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Вшанування пам’яті жертв політрепресій

Представники громадськості зібралися на ІІ Християнському кладовищі, де поховані останки закатованих радянською владою українців. Зазначимо, що терор та репресії вразили майже все українське населення: вчених, політиків, військових, священників, представників культури. Люди були відправлені до в’язниць, таборів і розстріляні. День пам'яті жертв Великого терору започаткували у 2007 році.

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Нагадаємо, в Одесі відновлять будівництво меморіалу загиблим захисникам, що розташовується біля будівлі Одеської обласної ради. На роботи було виділено 19 мільйонів з держбюджету.

Також ми писали, що команда архітекторів з Одеси представила амбіційний проєкт реконструкції пішохідного проспекту Українських Героїв, що розташований у самому серці міста. Його концепція полягає в тому, щоб поєднати історію, сучасність, культуру та природу Одеси.

Додамо, Одеса уже декілька років бореться з російськими топонімами. Процес цей важкий та довгий, але позитивні зміни уже є. Наразі відомо, що майже всі назви вулиць у центральній частині міста є історичними та неімперіалістичними.