Бесперебойные светофоры в Одессе – где уже работают

Рабочие устанавливают бесперебойные блоки на светофоре. Фото: ОМР

В Одессе производят устанавливающие бесперебойные блоки питания на светофорных объектах. Благодаря этому все указатели смогут работать в автономном режиме от 3 до 8 часов.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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Коммунальное предприятие "СМЭП" продолжает обустройство бесперебойных блоков питания на светофорах в городе Одесса. На сегодняшний день уже установлены и работают блоки питания по следующим направлениям:

Балковская — Мельницкая

Мясоедовская — Богдана Хмельницкого

Площадь Среднефонтанская

Краснова — Артиллерийская

Мясоедовская — Дальницкая

Академика Глушко — Ильфа и Петрова

Святослава Рихтера — Ивановский путепровод

Малая Арнаутская — Ришельевская

Люстдорфская дорога — Одесской громады

Европейская — Жуковского

Европейская — Бунина

Европейская — Греческая

В горсовете отмечают, что эти меры позволяют избежать хаоса на дорогах в случае сбоев в электроснабжении, сохраняя порядок и безопасность водителей и пешеходов.

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Напомним, в Одессе ввели платную парковку в переулке Чайковского. Эта норма действует на участке от улицы Европейской до Думской площади.

Также мы сообщали, что в Одессе закрыли для посетителей самую большую бесплатную стоянку около моря на Фонтане. Проезд ограничили для автомобилей, а зону оградили бетонными блоками.

Добавим, что в Одессе местные власти планируют продолжить ремонт спуска Маринеско. На разработку технической документации строительства дренажной системы готовы расходы более полутора миллионов гривен.