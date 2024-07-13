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В Одессе устанавливают бесперебойные блоки питания на светофорах — где именно

13 июля 2024 14:57
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Бесперебойные светофоры в Одессе – где уже работают
Рабочие устанавливают бесперебойные блоки на светофоре. Фото: ОМР
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе производят устанавливающие бесперебойные блоки питания на светофорных объектах. Благодаря этому все указатели смогут работать в автономном режиме от 3 до 8 часов.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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Коммунальное предприятие "СМЭП" продолжает обустройство бесперебойных блоков питания на светофорах в городе Одесса. На сегодняшний день уже установлены и работают блоки питания по следующим направлениям:

  • Балковская — Мельницкая
  • Мясоедовская — Богдана Хмельницкого
  • Площадь Среднефонтанская
  • Краснова — Артиллерийская
  • Мясоедовская — Дальницкая
  • Академика Глушко — Ильфа и Петрова
  • Святослава Рихтера — Ивановский путепровод
  • Малая Арнаутская — Ришельевская
  • Люстдорфская дорога — Одесской громады
  • Европейская — Жуковского
  • Европейская — Бунина
  • Европейская — Греческая

В горсовете отмечают, что эти меры позволяют избежать хаоса на дорогах в случае сбоев в электроснабжении, сохраняя порядок и безопасность водителей и пешеходов.

Больше о дорожном движении в Одессе

Напомним, в Одессе ввели платную парковку в переулке Чайковского. Эта норма действует на участке от улицы Европейской до Думской площади.

Также мы сообщали, что в Одессе закрыли для посетителей самую большую бесплатную стоянку около моря на Фонтане. Проезд ограничили для автомобилей, а зону оградили бетонными блоками.

Добавим, что в Одессе местные власти планируют продолжить ремонт спуска Маринеско. На разработку технической документации строительства дренажной системы готовы расходы более полутора миллионов гривен.

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