Бесперебойные светофоры в Одессе – где уже работают

В Одессе устанавливают бесперебойные блоки питания на светофорах — где именно
В Одессе производят устанавливающие бесперебойные блоки питания на светофорных объектах. Благодаря этому все указатели смогут работать в автономном режиме от 3 до 8 часов.
Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.
Бесперебойные светофоры в Одессе
Коммунальное предприятие "СМЭП" продолжает обустройство бесперебойных блоков питания на светофорах в городе Одесса. На сегодняшний день уже установлены и работают блоки питания по следующим направлениям:
- Балковская — Мельницкая
- Мясоедовская — Богдана Хмельницкого
- Площадь Среднефонтанская
- Краснова — Артиллерийская
- Мясоедовская — Дальницкая
- Академика Глушко — Ильфа и Петрова
- Святослава Рихтера — Ивановский путепровод
- Малая Арнаутская — Ришельевская
- Люстдорфская дорога — Одесской громады
- Европейская — Жуковского
- Европейская — Бунина
- Европейская — Греческая
В горсовете отмечают, что эти меры позволяют избежать хаоса на дорогах в случае сбоев в электроснабжении, сохраняя порядок и безопасность водителей и пешеходов.
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Напомним, в Одессе ввели платную парковку в переулке Чайковского. Эта норма действует на участке от улицы Европейской до Думской площади.
Также мы сообщали, что в Одессе закрыли для посетителей самую большую бесплатную стоянку около моря на Фонтане. Проезд ограничили для автомобилей, а зону оградили бетонными блоками.
Добавим, что в Одессе местные власти планируют продолжить ремонт спуска Маринеско. На разработку технической документации строительства дренажной системы готовы расходы более полутора миллионов гривен.
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