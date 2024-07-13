Безперебійні світлофори в Одесі - де уже працюють

В Одесі встановлюють безперебійні блоки живлення на світлофорах — де саме
В Одесі проводять встановлюють безперебійні блоки живлення на світлофорних об'єктах. Завдяки цьому всі вказівники руху зможуть працювати в автономному режимі від 3 до 8 годин.
Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Безперебійні світлофори в Одесі
Комунальне підприємство "СМЕП" продовжує облаштування безперебійних блоків живлення на світлофорах у місті Одеса. На сьогодні вже встановлено та працюють блоки живлення за такими напрямками:
- Балківська — Мельницька
- М'ясоїдівська — Богдана Хмельницького
- Площа Середньофонтанська
- Краснова — Артилерійська
- М'ясоїдівська — Дальницька
- Академіка Глушка — Ільфа та Петрова
- Святослава Ріхтера — Іванівський шляхопровід
- Мала Арнаутська — Рішельєвська
- Люстдорфська дорога — Одеської громади
- Європейська — Жуковського
- Європейська — Буніна
- Європейська — Грецька
У міськраді зазначають, що ці заходи дозволяють уникнути хаосу на дорогах у випадку збоїв в електропостачанні, зберігаючи порядок і безпеку для водіїв та пішоходів.
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Нагадаємо, в Одесі запровадили платне паркування у провулку Чайковського. Ця норма діє на ділянці від вулиці Європейської до площі Думської.
Також ми повідомляли, що в Одесі закрили для відвідувачів найбільшу безплатну стоянку біля моря на Фонтані. Проїзд обмежили для автомобілів, а зону відгородили бетонними блоками.
Додамо, що в Одесі місцева влада планує продовжити ремонт узвозу Маринеско. Наразі на розробку технічної документації будівництва дренажної системи готові витрати понад півтора мільйона гривень.
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