Безперебійні світлофори в Одесі - де уже працюють

Робітники встановлюють безперебійні блоки на світлофори. Фото: ОМР

В Одесі проводять встановлюють безперебійні блоки живлення на світлофорних об'єктах. Завдяки цьому всі вказівники руху зможуть працювати в автономному режимі від 3 до 8 годин.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Комунальне підприємство "СМЕП" продовжує облаштування безперебійних блоків живлення на світлофорах у місті Одеса. На сьогодні вже встановлено та працюють блоки живлення за такими напрямками:

Балківська — Мельницька

М'ясоїдівська — Богдана Хмельницького

Площа Середньофонтанська

Краснова — Артилерійська

М'ясоїдівська — Дальницька

Академіка Глушка — Ільфа та Петрова

Святослава Ріхтера — Іванівський шляхопровід

Мала Арнаутська — Рішельєвська

Люстдорфська дорога — Одеської громади

Європейська — Жуковського

Європейська — Буніна

Європейська — Грецька

У міськраді зазначають, що ці заходи дозволяють уникнути хаосу на дорогах у випадку збоїв в електропостачанні, зберігаючи порядок і безпеку для водіїв та пішоходів.

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Нагадаємо, в Одесі запровадили платне паркування у провулку Чайковського. Ця норма діє на ділянці від вулиці Європейської до площі Думської.

Також ми повідомляли, що в Одесі закрили для відвідувачів найбільшу безплатну стоянку біля моря на Фонтані. Проїзд обмежили для автомобілів, а зону відгородили бетонними блоками.

Додамо, що в Одесі місцева влада планує продовжити ремонт узвозу Маринеско. Наразі на розробку технічної документації будівництва дренажної системи готові витрати понад півтора мільйона гривень.