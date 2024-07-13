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В Одесі встановлюють безперебійні блоки живлення на світлофорах — де саме

13 липня 2024 14:57
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Безперебійні світлофори в Одесі - де уже працюють
Робітники встановлюють безперебійні блоки на світлофори. Фото: ОМР
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі проводять встановлюють безперебійні блоки живлення на світлофорних об'єктах. Завдяки цьому всі вказівники руху зможуть працювати в автономному режимі від 3 до 8 годин.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради

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Комунальне підприємство "СМЕП" продовжує облаштування безперебійних блоків живлення на світлофорах у місті Одеса. На сьогодні вже встановлено та працюють блоки живлення за такими напрямками:

  • Балківська — Мельницька
  • М'ясоїдівська — Богдана Хмельницького
  • Площа Середньофонтанська
  • Краснова — Артилерійська
  • М'ясоїдівська — Дальницька
  • Академіка Глушка — Ільфа та Петрова
  • Святослава Ріхтера — Іванівський шляхопровід
  • Мала Арнаутська — Рішельєвська
  • Люстдорфська дорога — Одеської громади
  • Європейська — Жуковського
  • Європейська — Буніна
  • Європейська — Грецька

У міськраді зазначають, що ці заходи дозволяють уникнути хаосу на дорогах у випадку збоїв в електропостачанні, зберігаючи порядок і безпеку для водіїв та пішоходів. 

Більше про дорожній рух в Одесі

Нагадаємо, в Одесі запровадили платне паркування у провулку Чайковського. Ця норма діє на ділянці від вулиці Європейської до площі Думської.

Також ми повідомляли, що в Одесі закрили для відвідувачів найбільшу безплатну стоянку біля моря на Фонтані. Проїзд обмежили для автомобілів, а зону відгородили бетонними блоками. 

Додамо, що в Одесі місцева влада планує продовжити ремонт узвозу Маринеско. Наразі на розробку технічної документації будівництва дренажної системи готові витрати понад півтора мільйона гривень. 

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