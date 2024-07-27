В Одессе закрыли один из спусков: какой именно

В Одессе запретили движение транспорта по одному из спусков
С сегодняшнего дня в Одессе запретили движение транспорта по Карантинному спуску. Ограничения будут действовать на участке от улицы Канатной до Польского спуска.
Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили на сайте Одесского городского совета.
Карантинный спуск закрыли
В горсовете отметили, что запрет движения Карантинным спуском будет действовать два месяца, вплоть до 27 сентября. Это связано с ремонтными работами на Деволановском спуске.
"Запрет движения на указанном участке будет происходить с целью выполнения работ по объекту "Капитальный ремонт системы поверхностного водоотвода вдоль Деволановского спуска в г. Одессе с восстановлением дорожного покрытия", — сообщили в ведомстве.
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Напомним, в Одессе ввели платную парковку в переулке Чайковского. Эта норма действует на участке от улицы Европейской до Думской площади.
Также мы сообщали, что в городе закрыли для посетителей наибольшую бесплатную стоянку у моря на Фонтане. Проезд ограничили для автомобилей, а зону оградили бетонными блоками.
Добавим, одесские власти планируют продолжить ремонт спуска Маринеско. На разработку технической документации строительства дренажной системы готовы расходы более полутора миллионов гривен.
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