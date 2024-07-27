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В Одессе запретили движение транспорта по одному из спусков

27 июля 2024 09:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе закрыли один из спусков: какой именно
Карантинный спуск в Одессе. Фото: Туристический портал Одессы
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

С сегодняшнего дня в Одессе запретили движение транспорта по Карантинному спуску. Ограничения будут действовать на участке от улицы Канатной до Польского спуска.

Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили на сайте Одесского городского совета.

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Сообщение горсовета о закрытии движения по Карантинному спуску. Фото: скриншот

Карантинный спуск закрыли

В горсовете отметили, что запрет движения Карантинным спуском будет действовать два месяца, вплоть до 27 сентября. Это связано с ремонтными работами на Деволановском спуске.

"Запрет движения на указанном участке будет происходить с целью выполнения работ по объекту "Капитальный ремонт системы поверхностного водоотвода вдоль Деволановского спуска в г. Одессе с восстановлением дорожного покрытия", — сообщили в ведомстве.

Закрытый Карантинный спуск в Одессе
Карантинный спуск на карте. Фото: скриншот

Больше о дорожном движении в Одессе

Напомним, в Одессе ввели платную парковку в переулке Чайковского. Эта норма действует на участке от улицы Европейской до Думской площади.

Также мы сообщали, что в городе закрыли для посетителей наибольшую бесплатную стоянку у моря на Фонтане. Проезд ограничили для автомобилей, а зону оградили бетонными блоками.

Добавим, одесские власти планируют продолжить ремонт спуска Маринеско. На разработку технической документации строительства дренажной системы готовы расходы более полутора миллионов гривен.

Одесса ремонт транспорт Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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