В Одессе закрыли один из спусков: какой именно

Карантинный спуск в Одессе. Фото: Туристический портал Одессы

С сегодняшнего дня в Одессе запретили движение транспорта по Карантинному спуску. Ограничения будут действовать на участке от улицы Канатной до Польского спуска.

Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили на сайте Одесского городского совета.

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Карантинный спуск закрыли

В горсовете отметили, что запрет движения Карантинным спуском будет действовать два месяца, вплоть до 27 сентября. Это связано с ремонтными работами на Деволановском спуске.

"Запрет движения на указанном участке будет происходить с целью выполнения работ по объекту "Капитальный ремонт системы поверхностного водоотвода вдоль Деволановского спуска в г. Одессе с восстановлением дорожного покрытия", — сообщили в ведомстве.

Карантинный спуск на карте. Фото: скриншот

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Напомним, в Одессе ввели платную парковку в переулке Чайковского. Эта норма действует на участке от улицы Европейской до Думской площади.

Также мы сообщали, что в городе закрыли для посетителей наибольшую бесплатную стоянку у моря на Фонтане. Проезд ограничили для автомобилей, а зону оградили бетонными блоками.

Добавим, одесские власти планируют продолжить ремонт спуска Маринеско. На разработку технической документации строительства дренажной системы готовы расходы более полутора миллионов гривен.