В Одесі закрили один з узвозів: який саме

Карантинний узвіз в Одесі. Фото: Туристичний портал Одеси

Відсьогодні в Одесі заборонили рух транспорту Карантинним узвозом. Обмеження будуть діяти на ділянці від вулиці Канатної до Польського узвозу.

Про це у п'ятницю, 26 липня повідомили на сайті Одеської міської ради.

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В міськраді зазначили, що заборона руху Карантинним узвозом буде діяти два місяці, аж до 27 вересня. Це пов'язано з ремонтними роботами на Деволанівському узвозі.

"Заборона руху на зазначеній ділянці відбуватиметься з метою виконання робіт по об’єкту "Капітальний ремонт системи поверхневого водовідведення уздовж Деволанівського узвозу в м. Одесі з відновленням дорожнього покриття", — повідомили у відомстві.

Карантинний узвіз на карті. Фото: скриншот

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Нагадаємо, в Одесі запровадили платне паркування у провулку Чайковського. Ця норма діє на ділянці від вулиці Європейської до площі Думської.

Також ми повідомляли, що в місті закрили для відвідувачів найбільшу безплатну стоянку біля моря на Фонтані. Проїзд обмежили для автомобілів, а зону відгородили бетонними блоками.

Додамо, одеська влада планує продовжити ремонт узвозу Маринеско. Наразі на розробку технічної документації будівництва дренажної системи готові витрати понад півтора мільйона гривень.