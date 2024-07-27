В Одесі закрили один з узвозів: який саме

В Одесі заборонили рух транспорту по одному з узвозів
Відсьогодні в Одесі заборонили рух транспорту Карантинним узвозом. Обмеження будуть діяти на ділянці від вулиці Канатної до Польського узвозу.
Про це у п'ятницю, 26 липня повідомили на сайті Одеської міської ради.
Карантинний узвіз закрили
В міськраді зазначили, що заборона руху Карантинним узвозом буде діяти два місяці, аж до 27 вересня. Це пов'язано з ремонтними роботами на Деволанівському узвозі.
"Заборона руху на зазначеній ділянці відбуватиметься з метою виконання робіт по об’єкту "Капітальний ремонт системи поверхневого водовідведення уздовж Деволанівського узвозу в м. Одесі з відновленням дорожнього покриття", — повідомили у відомстві.
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Нагадаємо, в Одесі запровадили платне паркування у провулку Чайковського. Ця норма діє на ділянці від вулиці Європейської до площі Думської.
Також ми повідомляли, що в місті закрили для відвідувачів найбільшу безплатну стоянку біля моря на Фонтані. Проїзд обмежили для автомобілів, а зону відгородили бетонними блоками.
Додамо, одеська влада планує продовжити ремонт узвозу Маринеско. Наразі на розробку технічної документації будівництва дренажної системи готові витрати понад півтора мільйона гривень.
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