В Одессе заминировали суд: рассмотрение дела Стремоусова и Сальдо могут перенести

Взрывотехническая служба. Фото: google

Второй раз за неделю заминировали здание Малиновского районного суда. Людей из здания эвакуировали. Интересно, что именно сегодня в суде должны были рассматривать три уголовных дела о государственной измене.

Об этом сообщили в Малиновском районном суде.

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"Поступило сообщение о минировании здания Малиновского районного суда г. Одессы. Работа учреждения приостановлена. В настоящее время происходит эвакуация посетителей и работников суда", — говорится в сообщении.

Дела, несущие общественный резонанс

В 10:00 на скамье подсудимых должна была оказаться обвиняемая, которая дала согласие на ее назначение "директором ГБОУ Херсонской области "Школа 31" города Херсона", чем поддержала и реализовала решение оккупационной администрации.

Кроме того, сегодня должны рассмотреть уголовное производство по обвинению Кирилла Стремоусова. Его обвиняют в совершении инкриминируемых ему правонарушений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Речь идет о коллаборационной деятельности и государственной измене.

И последнее третье дело, которое сегодня должны рассмотреть в отношении херсонского гауляйтера Сальдо. Его обвиняют в государственной измене в условиях военного положения, коллаборационной деятельности, оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глорифификации ее участников.

Напомним, недавно правонарушитель совершил анонимный звонок на линию экстренного вызова "102" и сообщил о заложенной бомбе в полицейском отделе города Черноморск, после чего прекратил соединение. Сразу после получения сообщения эксперты по взрывотехнической безопасности тщательно осмотрели здание и близлежащую территорию подразделения полиции и не нашли никаких следов взрывных устройств.