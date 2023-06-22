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В Одесі замінували суд: розгляд справи Стремоусова та Сальдо можуть перенести

22 червня 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі замінували суд: розгляд справи Стремоусова та Сальдо можуть перенести
Вибухотехнічна служба. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вдруге за тиждень замінували будівлю Малиновського районного суду. Людей з будівлі евакуювали. Цікаво, що саме сьогодні в суді мали розглядати три кримінальні справи про державну зраду. 

Про це повідомили в Малиновському районному суді.

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"Надійшло повідомлення про мінування будівлі Малиновського районного суду м. Одеси. Роботу установи призупинено. Наразі відбувається евакуація відвідувачів та працівників суду", — йдеться в повідомленні. 

Справи, які несуть суспільний резонанс

О 10:00 на лаві підсудних мала опинитись обвинувачена, що надала згоду на її призначення "директором ГБОУ Херсонской области "Школа 31" города Херсона", чим підтримала та реалізувала рішення окупаційної адміністрації.

Крім того, сьогодні мають розглянути кримінальне провадження за обвинуваченням Кирила Стремоусова. Його обвинувачують у вчиненні інкримінованих йому правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України. Йдеться про колабораційну діяльність та державну зраду.

Й остання, третя справа, яку мають сьогодні розглянути стосовно херсонського гауляйтера Сальдо. Його обвинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану, колабораційній діяльності, виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників.

Нагадаємо, нещодавно правопорушник здійснив анонімний дзвінок на лінію екстреного виклику "102" і повідомив про закладену бомбу в поліцейському відділі міста Чорноморськ, після чого припинив з'єднання. Відразу після отримання повідомлення експерти з вибухотехнічної безпеки ретельно оглянули будівлю та прилеглу територію підрозділу поліції і не знайшли жодних слідів вибухових пристроїв.

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