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В Одессе построят новый бювет — где и когда он должен появиться

14 июля 2024 17:46
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе появится новый бювет: сколько денег потратят на строительство
Люди набирают воду из бювета. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Департамент экологии и развития рекреационных зон города Одесса объявил о планах строительства еще одного бюветного комплекса. Его построят в Пересыпском районе. Стоимость работ оценили более чем в 14 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Где построят новый бювет

Известно, что комплекс будет построен в сквере "Звездный" по адресу г. Одесса, проспект Добровольского, 82. Работы должны быть выполнены до конца июня 2025 года. Общая сметная стоимость бюветного комплекса — 14 340 642.

Что планируют сделать:

  • подготовить почву;
  • провести трубы и электричество;
  • обустроить площадку вокруг.

В тендерной документации указано более 230 различных работ. Пока желающих приступить к работе пока нет.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, что в Одессе запланирован очередной ремонт дорог. На работы готовы потратить более 17 миллионов гривен из местного бюджета.

Кроме того, коммунальное предприятие "Городские дороги" объявило тендеры на аренду оборудования с оператором для ямочного ремонта дорожного покрытия в Одессе. Общая стоимость услуг оценивается более чем в 20 миллионов гривен.

Также в городе планируется заключение нового асфальта на 12 улицах, на что выделено почти 30 миллионов гривен.

Одесса тендер Одесская область вода Одесская ОГА Новости Одессы

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