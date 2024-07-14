В Одессе появится новый бювет: сколько денег потратят на строительство

В Одессе построят новый бювет — где и когда он должен появиться
Департамент экологии и развития рекреационных зон города Одесса объявил о планах строительства еще одного бюветного комплекса. Его построят в Пересыпском районе. Стоимость работ оценили более чем в 14 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
Где построят новый бювет
Известно, что комплекс будет построен в сквере "Звездный" по адресу г. Одесса, проспект Добровольского, 82. Работы должны быть выполнены до конца июня 2025 года. Общая сметная стоимость бюветного комплекса — 14 340 642.
Что планируют сделать:
- подготовить почву;
- провести трубы и электричество;
- обустроить площадку вокруг.
В тендерной документации указано более 230 различных работ. Пока желающих приступить к работе пока нет.
Другие тендеры в Одессе
Напомним, что в Одессе запланирован очередной ремонт дорог. На работы готовы потратить более 17 миллионов гривен из местного бюджета.
Кроме того, коммунальное предприятие "Городские дороги" объявило тендеры на аренду оборудования с оператором для ямочного ремонта дорожного покрытия в Одессе. Общая стоимость услуг оценивается более чем в 20 миллионов гривен.
Также в городе планируется заключение нового асфальта на 12 улицах, на что выделено почти 30 миллионов гривен.
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