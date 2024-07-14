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В Одесі збудують новий бювет — де та коли він має з’явитись

14 липня 2024 17:46
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі з'явиться новий бювет: скільки грошей витратять на будівництво
Люди набирають воду з бювету. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон міста Одеса оголосив про плани будівництва ще одного бюветного комплексу. Його зведуть у Пересипському районі. Вартість робіт оцінили у понад 14 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Де побудують новий бювет

Відомо, що комплекс побудують у сквері "Зоряний" за адресою м. Одеса, проспект Добровольського, 82. Роботи мають бути виконані до кінця червня 2025 року. Загальна кошторисна вартість бюветного комплексу — 14 340 642.

Що планують зробити:

  • підготувати ґрунт;
  • провести труби та електрику;
  • облаштувати майданчик навкруги.

Загалом у тендерній документації указано понад 230 різних робіт. Наразі охочих взятися до роботи поки немає. 

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, що в Одесі запланували черговий ремонт доріг. На роботи готові витратити понад 17 мільйонів гривень з місцевого бюджету.

Окрім цього, комунальне підприємство "Міські дороги" оголосило тендери на оренду обладнання з оператором для ямкового ремонту дорожнього покриття в Одесі. Загальна вартість послуг оцінюється у понад 20 мільйонів гривень. 

Також у місті планується укладення нового асфальту на 12 вулицях, на що виділено майже 30 мільйонів гривень. 

Одеса тендер Одеська область вода Одеська ОДА Новини Одеси

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