В Одесі з'явиться новий бювет: скільки грошей витратять на будівництво

В Одесі збудують новий бювет — де та коли він має з’явитись
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон міста Одеса оголосив про плани будівництва ще одного бюветного комплексу. Його зведуть у Пересипському районі. Вартість робіт оцінили у понад 14 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
Де побудують новий бювет
Відомо, що комплекс побудують у сквері "Зоряний" за адресою м. Одеса, проспект Добровольського, 82. Роботи мають бути виконані до кінця червня 2025 року. Загальна кошторисна вартість бюветного комплексу — 14 340 642.
Що планують зробити:
- підготувати ґрунт;
- провести труби та електрику;
- облаштувати майданчик навкруги.
Загалом у тендерній документації указано понад 230 різних робіт. Наразі охочих взятися до роботи поки немає.
Інші тендери в Одесі
Нагадаємо, що в Одесі запланували черговий ремонт доріг. На роботи готові витратити понад 17 мільйонів гривень з місцевого бюджету.
Окрім цього, комунальне підприємство "Міські дороги" оголосило тендери на оренду обладнання з оператором для ямкового ремонту дорожнього покриття в Одесі. Загальна вартість послуг оцінюється у понад 20 мільйонів гривень.
Також у місті планується укладення нового асфальту на 12 вулицях, на що виділено майже 30 мільйонів гривень.
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