В Одессе женщины во время стриминга прославляли Россию

Задержанная женщина. Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

В Одессе полицейские установили личности женщин, одна из которых в прямом эфире пренебрежительно высказывалась об Украине и славила Россию. В их доме также нашли пакетик с растительным материалом похожим на каннабис.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

Во время мониторинга интернета стражи порядка обнаружили запись стрима с пропагандистским характером и оперативно собрали информацию об этих лицах, в том числе их анкетные данные и адреса проживания. Полиция провела обыски по месту проживания и изъяла мобильные телефоны обеих женщин. Также был обнаружен полимерный пакетик с растительным материалом похожим на каннабис у одной из женщин.

Удалены вещи. Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области.

Какое наказание

Событие квалифицировали как пропаганду войны и начали уголовное производство. За это преступление предусмотрено наказание в виде исправительных работ, ареста или лишения свободы сроком до трех лет. Вопрос о находке каннабиса также решается, и возможно открытие нового дела на основании статьи 309 Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции активно работают над этими делами и сейчас обе женщины находятся под следственным наблюдением.

Напомним, житель Одесской области подозревается в распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины. В частности, он посылал фото расположения систем ПВО.

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