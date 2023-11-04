В Одесі жінки під час стрімінгу славили Росію

Затримана жінка. Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області.

В Одесі поліцейські встановили особи жінок, одна за яких у прямому ефірі зневажливо висловлювалася про Україну і славила Росію. У їхньому помешканні також знайшли пакетик з рослинним матеріалом схожим на канабіс.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

Під час моніторингу інтернету правоохоронці виявили запис стріму з пропагандистським характером та оперативно зібрали інформацію про цих осіб, у тому числі їхні анкетні дані та адреси проживання. Поліція провела обшуки за місцем їхнього мешкання та вилучила мобільні телефони обох жінок. Також було виявлено полімерний пакетик з рослинним матеріалом схожим на канабіс в однієї з жінок.

Вилучені речі. Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області.

Яке покарання

Подію кваліфікували як пропаганду війни, і розпочали кримінальне провадження. За цей злочин передбачено покарання у вигляді виправних робіт, арешту, або позбавлення волі на строк до трьох років. Питання щодо знахідки канабісу також вирішується, і можливе відкриття нової справи на підставі статті 309 Кримінального кодексу України. Співробітники поліції активно працюють над цими справами, і зараз обидві жінки перебувають під слідчим наглядом.

Нагадаємо, жителя Одеської області підозрюють у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України. Зокрема, він надсилав фото розташування систем ППО.

Також ми писали, що Малиновський районний суд міста Одеси виніс вирок херсонському колаборанту Кирилу Стремоусову. Його засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Додамо, що У Миколаївській області затримали чоловіка, який підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Мешканець Кривого Озера закликав у соцмережах до зміни меж державного кордону.