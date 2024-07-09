Остановка трамваев №17 и №18 в Одессе: когда возобновят движение

Трамвай №17 в Одессе. Фото: ОГС

Сегодня, 9 июля, в Одессе временно приостановили движение общественного транспорта. Речь идет о трамвайных маршрутах №17 и №18, курсирующих вдоль станций Большого Фонтана.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Движение трамваев остановлено

Из-за падения ветки на контактную сеть движение 17-го и 18-го трамваев было решено полностью остановить. В совете сообщают, что в скором времени неисправности должны починить.

"В связи с падением ветки на контактную сеть временно остановлено движение трамвайных маршрутов №17 и №18. В течение часа работа маршрутов будет возобновлена" , — говорится в сообщении городского совета.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, то следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Больше о движении транспорта в городе

Мы писали, что в Одессе изменил схему движения трамвайный маршрут №1. Он будет временно курсировать от Лузановки до Центролита. В общей сложности по схеме будет семнадцать остановок.

Также мы сообщали, что одесский общественный транспорт становится более комфортным и экономически эффективным. Так, на два маршрута вышли новые экономные трамваи, которые будут использовать меньше электроэнергии.

В Одесской области с 1 июля действуют сезонные ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств. Из-за жары фурам запретили ездить с 10:00 до 20:00.